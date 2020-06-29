Внешние границы ЕС останутся закрытыми для граждан большинства третьих стран

В ЕС будет разрешен въезд только гражданам 14 стран, не входящих в союз. В список "безопасных стран" включены Алжир, Австралия, Грузия, Япония, Новая Зеландия, Канада, Марокко, Черногория, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис и Уругвай.

У ЕС нет возражений против въезда в страны блока и граждан Китая, но разрешение на это будет дано только после того, как Пекин отменит запрет на въезд граждан ЕС.

По словам дипломатов, начата процедура письменного утверждения этого решения в Европейском совете.

Три месяца назад государства-члены ЕС, а также Швейцария, Норвегия, Исландия и Лихтенштейн из-за пандемии Covid-19 договорились закрыть внешние границы для граждан третьих стран, чьи поездки не являются важными.

Исключение было сделано только для граждан третьих стран, место жительства которых находится на территории ЕС, членов семей граждан ЕС, а также дипломатов.

Дебаты между государствами-членами ЕС о том, для граждан каких третьих стран будут открыты внешние границы ЕС после 1 июля, длились несколько недель.

Список этих стран будет пересматриваться каждые две недели.

Для того, чтобы страна была признана безопасной, число новых случаев заражения Covid-19 в течение последних двух недель там не должно превышать 16 на 100 тыс. жителей, что соответствует среднему показателю по ЕС.

Предполагается, что письменная процедура голосования продлится до второй половины дня во вторник, сообщают источники в ЕС.