Не просто отец Хабиба. Абдулманап Нурмагомедов - готовил солдат в Афган и вырастил 28 чемпионов мира

Абдулманап Нурмагомедов - по-настоящему великий тренер

За 57 лет жизни Абдулманап успел многое - стал мастером спорта по вольной борьбе, дзюдо и самбо, выиграл чемпионаты Украины по дзюдо и самбо, а также чемпионат Европы по дзюдо.

Он воспитал 18 чемпионов мира по боевому самбо, с этим показателем войдя в книгу рекордов Гиннесса.

Под руководством Абдулманапа чемпионами мира по различным видам спорта стали 28 спортсменов, а его сын Хабиб не только взял чемпионство в UFC, но вполне претендует на право стать лучшим бойцом за всю историю ММА.

Молодость

Абдулманап Нурмагомедов родился в 1962 году в республике Дагестан, в селе Сильди Цумадинского района. Ещё до того, как пойти в армию, Абдулманап достиг звания мастера спорта по вольной борьбе, а уже в армии он пристрастился к дзюдо и самбо, пишет Sport24.

"Я служил в 40-й армии, в 1982 году готовил людей в Афганистан. Каждые три месяца отправляли туда 150 новых солдат.

Самое жуткое, что видел своими глазами - при мне водителю-механику зажевало ногу между двумя БМП. Не успел подтянуться, слабый был", - цитирует слова Абдулманапа издание.

Отслужив, Абдулманап остался некоторое время жить в Украине, где тренировался у заслуженных тренеров СССР Петра Бутрия и Владимира Невзорова.

Здесь он выиграл чемпионаты страны по дзюдо и самбо, чемпионат Европы по дзюдо, а также стал мастером спорта по дзюдо и самбо. Помимо тренировок и спортивной карьеры Абдулманап учился и получил высшее образование по специальности экономиста.

Возвращение в Дагестан

В 80-х Абдулманап вернулся на родину, купил дом, на первом этаже которого обустроил спортзал. Поначалу здесь он обучал около двух десятков сельских детей. Там же начал заниматься и Хабиб.

Тренерская слава быстро разлетелась и на первом этаже собственного дома для всех стало тесно. Абдулманап продал всё, что у него на тот момент было, и оборудовал спортзал в школе.

"Четырёх быков продал - больше у меня ничего не было. Отремонтировал и начал тренировать. Открыл 11 сентября 1987 года", - рассказывал он.

Спустя пять лет младший брат Абдулманапа - Нурмагомед Нурмагомедов - стал чемпионом мира по спортивному самбо. Это был первый большой успех в тренерской карьере Абдулманапа.

В целом в этом школьном спортзале Абдулманап обучил 36 будущих мастеров спорта, восемь мастеров спорта международного класса, двух заслуженных мастеров спорта и четырёх заслуженных тренеров России, пишет Sport24.

Воспитал чемпиона UFC

В начале 2000-х Абдулманап перевёз семью в Махачкалу. На тот момент он приютил шестерых сирот, которых впоследствии сделал чемпионами мира. Тренировал он и собственных сыновей - старшего Магомеда и младшего Хабиба.

При этом фаворитом отца изначально был Магомед, который к 16 годам входил в сборную Дагестана по вольной борьбе. Однако судьба распорядилась иначе - в 19 Магомед получил травму и завершил карьеру спортсмена.

Хабиб напротив - поражал своей настойчивостью. Отец намеренно выставлял младшего сына на различные соревнования по борьбе, где тот регулярно проигрывал. Отец хотел, чтобы он почувствовал горький вкус поражения.

"Папа, ты все тогда делал правильно. Теперь я терпеть не могу проигрывать - наелся в детстве. Поэтому всё время побеждаю", - в будущем признается Хабиб.

И действительно, Хабиб дошёл до титула чемпиона UFC с рекордом 25-0, не проиграв ни одного раунда. После успеха Хабиба в UFC Абдулманап заслуженно стал одним из самых популярных тренеров в мире, а его уход - настоящей утратой для спорта.