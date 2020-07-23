Будет жарко! Самые ожидаемые бои UFC ближайших месяцев

Стипе Миочич против Дэниела Кормье

Это будет уже третий бой между двумя тяжеловесами (до 120,2 кг). Победителем их первого противостояния стал 41-летний Кормье, а второго - Миочич. Это будет последний бой легендарного Кормье в рамках UFC. Он повесит перчатки на гвоздь даже в случае проигрыша. Третье сражение наконец-то даст фанатам чёткий ответ на вопрос, кто же из этих двоих является лучшим тяжеловесом в мире.

Этот бой:

1) есть все шансы стать лучшим боем UFC всех времён;

2) статус последнего в трилогии между двумя бойцами;

3) статус прощального боя легендарного американца Кормье;

4) даст победителю право называть себя лучшим тяжеловесом всех времён в истории UFC. В бойцовском спорте это большая редкость, когда бой завязан на таком большом количестве событий. Поединок запланирован на 16 августа.

Исраэль Адесанья против Пауло Косты

Пусть у этого боя ещё и нет официальной даты, но уже более чем ясно, что это сражение в средней весовой категории (до 83,9 кг) состоится. Президент UFC Дана Уайт уже дал понять, что бой между новозеландцем Адесаньей и бразильцем Костой должен состояться во что бы то ни стало.

Всем фанатам UFC ясно, что необходимо определить лучшего бойца в средней весовой категории. На данный момент чемпионом всё еще является Адесанья, который данный титул защитил уже дважды. Однако с противником такого уровня, как Коста, новозеландец ещё не встречался.

Оба бойца ещё не проигрывали в октагоне (у Косты 13 побед, у Адесаньи - 19) и в целом демонстрировали хорошие результаты за время своей карьеры. Ранее спортсмены уже обменялись "любезностями", а потому нас ждёт интересное противостояние.

Хабиб Нурмагомедов против Джастина Гэтжи

Это сражение в лёгкой весовой категории (до 70,3 кг), вероятнее всего, состоится 19 сентября. Станет ли Гэтжи первым, кто прервёт серию из 28 побед дагестанской звезды ММА? Почему нет?

Гэтжи уже успел шокировать весь мир на бойцовском шоу UFC 249, победив легенду весовой категории Тони Фергюсона. Ранее Гэтжи был известен своими агрессивными действиями в октагоне, которые он не особо обдумывал во время боя. Однако во время своего последнего поединка он продемонстрировал интеллигентное ведение боя. Случится ли то же самое с Хабибом? Маловероятно, но всё же Гэтжи в своё время был одним из лучших бойцов в США. Время покажет, появится ли в этой категории новый чемпион.

Бои UFC, которые необходимо организовать

Франсис Нганну против чемпиона среди тяжеловесов