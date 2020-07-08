Квят объяснил, почему не встал на колено перед стартом Гран-при Австрии

Напомним, в минувшее воскресенье перед стартом гонки пилоты выразили солидарность с борьбой с расизмом. Все гонщики вышли на старт в футболках с надписью End Racism, а на футболке британца Льюиса Хэмилтона была надпись Black Lives Matter.

Также большинство пилотов встали на одно колено. Правда, эту акцию поддержали не все гонщики, и из 20 пилотов стоять остались шестеро: Макс Ферстаппен, Шарль Леклер, Кими Райкконен, Антонио Джовинацци, Карлос Сайнс и Даниил Квят.

"Когда предложили в качестве жеста борьбы против расизма встать на колено, мне это было немного непонятно. Потому что это, так скажем, немного против моего менталитета русского, где встают на колено перед родиной, флагом, богом", - сказал Квят в эфире Первого канала.

"Все гонщики едины в борьбе против расизма. Мы показали свою позицию, надев перед гонкой футболки с надписью "конец расизму", - добавил российский гонщик.

Гонку Гран-при Австрии, которая стала первой в нынешнем сезоне, выиграл Валттери Боттас из "Мерседеса". Второе место досталось Шарлю Леклеру из "Феррари", а третьим оказался Ландо Норрис из "Макларена". Российский пилот Даниил Квят не смог финишировать - он ехал 10-м, но за два круга до финиша у него взорвалось заднее колесо.