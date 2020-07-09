Чт, 9.07.2020
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Дзюба объяснил имитацию полового акта с одноклубником

Артём Дзюба

ФОТО: AFP/SCANPIX

Футболист петербургского "Зенита" Артём Дзюба объяснил, зачем имитировал половой акт в раздевалке с одноклубником Сердаром Азмуном. Его слова приводятся в Twitter журналиста Михаила Моссаковского.

Напомним, 5 июля "Зенит" на выезде обыграл "Краснодар" (4:2) и досрочно обеспечил себе золотые медали чемпионата России. Во время празднования в раздевалке после матча Дзюба взял Азмуна за шею и начал имитировать с ним половой акт.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Действия капитана сборной России раскритиковали пользователи сети, назвав их позорными и неуместными.

После того, как видео стало вирусным, гендиректор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал его, связав действия футболистов с предстоящим полуфинальным матчем Кубка России между "Спартаком" и "Зенитом", посчитав, что Дзюба намекал на результат матча.

В руководстве московского "Спартака" возмутились словами Медведева, назвав его аналогию неуместной и выходящей за грань адекватного юмора. Кроме того, "Спартак" направил жалобу в комитет по этике Российского футбольного союза (РФС).

Сам Дзюба, в свойственной ему манере, отшутился, отвечая на вопрос Михаила Моссаковского. "Налаживали международные связи России и Ирана. 1:0", - пошутил футболист.

Затем нападающий выступил с музыкальным номером на праздновании чемпионства команды. 31-летний футболист спел песню "Голубая луна", которую исполняли Борис Моисеев и Николай Трубач.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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