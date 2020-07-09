Дзюба объяснил имитацию полового акта с одноклубником

Футболист петербургского "Зенита" Артём Дзюба объяснил, зачем имитировал половой акт в раздевалке с одноклубником Сердаром Азмуном. Его слова приводятся в Twitter журналиста Михаила Моссаковского.
Напомним, 5 июля "Зенит" на выезде обыграл "Краснодар" (4:2) и досрочно обеспечил себе золотые медали чемпионата России. Во время празднования в раздевалке после матча Дзюба взял Азмуна за шею и начал имитировать с ним половой акт.
Действия капитана сборной России раскритиковали пользователи сети, назвав их позорными и неуместными.
После того, как видео стало вирусным, гендиректор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал его, связав действия футболистов с предстоящим полуфинальным матчем Кубка России между "Спартаком" и "Зенитом", посчитав, что Дзюба намекал на результат матча.
В руководстве московского "Спартака" возмутились словами Медведева, назвав его аналогию неуместной и выходящей за грань адекватного юмора. Кроме того, "Спартак" направил жалобу в комитет по этике Российского футбольного союза (РФС).
Сам Дзюба, в свойственной ему манере, отшутился, отвечая на вопрос Михаила Моссаковского. "Налаживали международные связи России и Ирана. 1:0", - пошутил футболист.
Международные связи) pic.twitter.com/ApWZgCwDyw— Михаил Моссаковский (@mossakovskiy) July 8, 2020
Затем нападающий выступил с музыкальным номером на праздновании чемпионства команды. 31-летний футболист спел песню "Голубая луна", которую исполняли Борис Моисеев и Николай Трубач.
Идёшь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!