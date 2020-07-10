Украинская теннисистка снялась голой в поддержку борьбы с расизмом

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская решила поддержать борьбу с расовым неравенством, но её пост в Instagram вызвал неоднозначную реакцию.
Теннисистка опубликовала серию откровенных фотографий, на которых наполовину раскрасила лицо в коричневый цвет. Ястремская подписала снимки словом "Равенство" (Equality).
Этот пост вызвал неоднозначную реакцию в комментариях и теннисистку раскритиковали за Blackface - карикатурное изображение чернокожих людьми с белой кожей, которое сейчас считается расизмом.
Сначала Ястремская принялась удалять негативные комментарии, но спустя час решила удалить пост из всех социальных сетей. Однако, теннисистка не учла, что "интернет всё помнит" - снимки уже разлетелись по Сети.
Даяна Ястремская - 25-я ракетка мира, победительница трёх турниров WTA в одиночном разряде, финалистка одного юниорского турнира "Большого шлема" в одиночном разряде (Уимблдон-2016).
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