Украинская теннисистка снялась голой в поддержку борьбы с расизмом

Теннисистка опубликовала серию откровенных фотографий, на которых наполовину раскрасила лицо в коричневый цвет. Ястремская подписала снимки словом "Равенство" (Equality).

Этот пост вызвал неоднозначную реакцию в комментариях и теннисистку раскритиковали за Blackface - карикатурное изображение чернокожих людьми с белой кожей, которое сейчас считается расизмом.

Сначала Ястремская принялась удалять негативные комментарии, но спустя час решила удалить пост из всех социальных сетей. Однако, теннисистка не учла, что "интернет всё помнит" - снимки уже разлетелись по Сети.

ФОТО: скриншот instagram.com/dayana_yastremskay

Даяна Ястремская - 25-я ракетка мира, победительница трёх турниров WTA в одиночном разряде, финалистка одного юниорского турнира "Большого шлема" в одиночном разряде (Уимблдон-2016).