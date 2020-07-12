Дацюк дарил опальному отцу Сергию свою медаль ЧМ-2012. Не бросил его и сейчас

Главное о том, кто такой отец Сергий, RUS TVNET рассказывал тут:

Сегодня о том, что известно об отношениях Дацюка с его резонансным духовником.

Бытует мнение, что именно схиигумен привёл Дацюка в православие. На следующий день после того, как отца Сергия лишили сана за его проклятия всем, кто закрывает храмы из-за коронавируса, на YouTube-канале Всеволода Могучева - пиар-менеджера скандально известного отца Сергия, вышло видео, в котором Дацюк выразил свою поддержку опальному священнослужителю:

"Отец Сергий вот уже больше 10 лет мой духовник. У отца Сергия горящее любящее сердце, он видит меня насквозь.

Он строгий, но также он очень добрый. Знаем, что батюшка ждёт меня, нас ждет исповедоваться ему, причащаться, задавать ему духовные жизненные вопросы, благословляться. С благословения батюшки многие вопросы решаются сами собой. Благодарен, что мне и моей семье Бог дал такого духовного отца", - рассказал Дацюк.

Видео: Павел Дацюк о своём духовнике

В своё время обладатель Кубка Стэнли даже подарил Сергию свою золотую медаль ЧМ-2012.

"Через многое пришлось пройти, но с Божьей помощью и молитвами отца Сергия все случилось, все получилось. Я очень рад. Мы завоевали, выиграли чемпионат мира все вместе", - цитирует слова Дацюка Eurosport.ru.

Как известно, в середине июня лишённый сана схиигумен захватил основанный им Среднеуральский женский монастырь, где спустя несколько дней провёл служение - соборование. Из-за статуса Сергия, оно силы не имело, но это не помешало прибыть на него многим прихожанам, в числе которых оказался Дацюк, а также актёр, участник "Уральских пельменей" Дмитрий Соколов.

В СМИ прозвучало, что Дацюк даже поселился в захваченном монастыре, однако подтверждения таким слухам нет. 18 июня агент Дацюка Дэн Мильштейн опубликовал видео с тренировкой хоккеиста на его даче.

"Утренняя тренировка Павла Дацюка и семейный завтрак на даче. Всем хорошего лета", - написал Мильштейн в Twitter.

Pavel Datsyuk’s morning workout and family breakfast at the cottage. Have a good summer everyone! pic.twitter.com/1GXfxqkm23 — Dan Milstein-Hockey (@HockeyAgent1) June 18, 2020

Кстати, 41-летний Дацюк пока не собирается прощаться с хоккеем - недавно нападающий подписал контракт на новый сезон КХЛ с "Автомобилистом".

Pavel Datsyuk signs 1 year extension with his hometown KHL club Avtomobilist Yekaterinburg. #WeAreGoldStar! pic.twitter.com/3PX7nblDEY — Dan Milstein-Hockey (@HockeyAgent1) July 10, 2020

"Дацюк вообще человек своеобразный. Трудно сказать, что заставляет его в 42 года (42 хоккеисту исполнится 20 июля - Прим.ред.) идти ещё на один сезон. Судя по информации "Матч ТВ", контракт у него всего на 10 миллионов (чуть более 12 500 евро - Прим.ред.). Значит, деньги играют здесь не главную роль", - приводит слова бывшего генерального менеджера клубов КХЛ Леонида Вайсфельда "Чемпионат".

"Наверное, несмотря на все многочисленные регалии, Павел хочет ещё просто поиграть в хоккей", - добавил эксперт.

Отметим, что в текущем сезоне в составе "Автомобилиста" Дацюк принял участие в 47 матчах, в которых набрал 26 очков. По итогам сезона он был признан самым уважаемым игроком в КХЛ.