"Хабадники-хасиды правят Россией". Захвативший монастырь схиигумен Сергий - что о нем известно?

Начиная с этой весны в российских СМИ то и дело появляются новости о схиигумене Сергии. Обобщаем, что за это время стало известно о практикующем экзорцизм священнослужителе, поссорившемся, кажется, со всеми - Русской православной церковью (РПЦ), властями и журналистами.
Уголовное прошлое
Отец Сергий - в миру Николай Романов - бывший оперуполномоченный из подмосковного города Пушкино. Был осужден - в 1985 году получил 13 лет заключения за убийство, кражу и грабеж.
Срок отбывал в "милицейской колонии" ИК-13 в Нижнем Тагиле. Судя по всему, здесь и началась его православная деятельность. Своего уголовного прошлого отец Сергий не скрывает.
Известно, что после отбывания срока он стал наместником мужского монастыря Святых царственных страстотерпцев в Ганиной яме. Позднее, благодаря харизме и активной хозяйственной деятельности, был назначен духовником и строителем нового Среднеуральского монастыря (Именно его он и захватил сейчас, в июне 2020 года, впав в немилость РПЦ - Прим.ред.).
Осужденные за тяжкие преступления не имеют права быть священнослужителями и совершать церковные таинства, однако, по версии самого отца Сергия, его рукоположили в священники по воли патриарха Алексия II.
В то же время церковных документов, подтверждающих эту версию, нет.
Чем прославился сейчас?
Весной этого года схиигумен Сергий выступил в качестве ярого Covid-диссидента, а потом с той же яростью высказался и против поправок к Конституции РФ. Ссылаясь на "Медузу", приводим некоторые цитаты из его видео-проповедей, которые впоследствии были удалены из YouTube.
- О коронавирусе и церкви:
"Наше духовное руководство вместе с предтечами Антихриста закрывает храмы, ссылаясь на псевдопандемию, прикрывая свое малодушие и трусость, предлагает общаться с Богом онлайн. (…) Предлагаю страдающим старческим маразмом, старческой пандемией, духовной проказой, предлагающим русскому самоизоляцию, забыть Бога, запретить ходить в храмы, выселить их по выбору в Биробиджан или на остров Мартиника, либо на остров Спиналонга.
Смею вас уверить, как только это произойдет, тотчас же закончится несуществующая коронавирусная эпидемия в России. Кто посягает на закрытие храмов, да будет проклят он и весь его род!".
- О власти и поправках к Конституции РФ
"Хабадники-хасиды правят Россией. Путин и его окружение - это ширма. Через поправки в Конституцию, через наше добровольное посещение пунктов голосования, не завися от нашего согласия или несогласия, будет узаконена рабовладельческая власть.
То есть мы добровольно узаконим власть будущего Антихриста и его слуг. Заявляю всем народам России: не ходить на пункты голосования!"
- еще одна цитата по "Медузе" из проповеди отца Сергия.
- Изгоняет бесов, помогает заблудшим
"Может быть, первое, что я [о нем] услышала, - он изгоняет бесов, причем коллективно", - рассказывает екатеринбургская православная журналистка Раиса Ильина, которая изучала историю роста популярности Сергия.
Регулярные обряды изгнания бесов поддерживают образ схиигумена.
Также многие участники общины Сергия признают, что веруют в его практическую помощь - исцеление от болезней или зависимостей. Некоторые делятся положительным опытом, как он их действительно спас от тяжелой ситуации.
- Среди духовных детей - знаменитые и уважаемые люди
По сообщениям российских СМИ, среди духовных детей отца Сергия - хоккеист Павел Дацюк и актер, бывший участник команды КВН "Уральские пельмени" Дмитрий Соколов. Отца Сергия также называют духовником вора в законе Тимура Мирзоева (Свердловского).
Помимо этого прозвучало, что одно время к уральскому монаху часто приезжала крымский прокурор Наталья Поклонская, которая потом приглашала его и в Крым. Сейчас Поклонская отрицает, что Сергий ее духовный отец.
- Монастырь и дети
Под руководством отца Сергия, около 15 лет назад у Среднеуральского женского монастыря появилось новое направление деятельности - прием детей-сирот, подростков, которые были в конфликте с родителями.
Кого-то из детей сюда стали приводить следом за собой уверовавшие родственники, других, как в школу-интернат, сдавали родители.
Недавно Русская служба BBC выпустила фильм и интервью с бывшими воспитанниками монастыря. По их словам, в детстве с ними жестоко обращались в монастыре. Насилие применял в том числе и сам Сергий.
27 июня материал о воспитанниках монастыря снимала и телеведущая Ксения Собчак. Она сообщила, что сторонники схиигумена Сергия напали на ее съемочную группу, ее режиссеру-документалисту Сергею Ерженкову сломали кисть.
"Помимо призывов отрицать пандемию, мы расследовали издевательства над детьми. У нас несколько разных показаний бывших послушников, которые свидетельствуют, что их избивали, когда они были подростками, в качестве "наказания" за провинности", - тогда сообщила Собчак.
Позиция РПЦ
После того, как отец Сергий назвал пандемию коронавируса мифом и проклял тех, кто из-за Covid-19 закрывал храмы, Екатеринбургская епархия лишила схиигумена права вести проповеди и высказываться на публике.
Схиигумен на это отреагировал прямо противоположно - при поддержке сторонников он занял основанный им Среднеуральский женский монастырь. По сообщениям СМИ, вход в обитель охраняют казаки и участники боевых действий в Донбассе.
По данным Екатеринбургской епархии, в монастыре живет около 200 человек. Сам схиигумен заявил, что в монастыре 523 человека.
3 июля стало известно, что Епархиальный суд Екатеринбургской епархии лишил схиигумена Сергия священного сана. Теперь решение епархиального суда должен утвердить патриарх Кирилл.
Сам схиигумен Сергий в обращении к митрополиту уже предположил, что епархии "придется выгонять нас из монастыря полицией и Росгвардией".
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