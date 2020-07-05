"Хабадники-хасиды правят Россией". Захвативший монастырь схиигумен Сергий - что о нем известно?

Уголовное прошлое

Отец Сергий - в миру Николай Романов - бывший оперуполномоченный из подмосковного города Пушкино. Был осужден - в 1985 году получил 13 лет заключения за убийство, кражу и грабеж.

Срок отбывал в "милицейской колонии" ИК-13 в Нижнем Тагиле. Судя по всему, здесь и началась его православная деятельность. Своего уголовного прошлого отец Сергий не скрывает.

Известно, что после отбывания срока он стал наместником мужского монастыря Святых царственных страстотерпцев в Ганиной яме. Позднее, благодаря харизме и активной хозяйственной деятельности, был назначен духовником и строителем нового Среднеуральского монастыря (Именно его он и захватил сейчас, в июне 2020 года, впав в немилость РПЦ - Прим.ред.).

Осужденные за тяжкие преступления не имеют права быть священнослужителями и совершать церковные таинства, однако, по версии самого отца Сергия, его рукоположили в священники по воли патриарха Алексия II.

В то же время церковных документов, подтверждающих эту версию, нет.

Чем прославился сейчас?

схиигумен Сергий ФОТО: AP/Scanpix

Весной этого года схиигумен Сергий выступил в качестве ярого Covid-диссидента, а потом с той же яростью высказался и против поправок к Конституции РФ. Ссылаясь на "Медузу", приводим некоторые цитаты из его видео-проповедей, которые впоследствии были удалены из YouTube.

О коронавирусе и церкви:

"Наше духовное руководство вместе с предтечами Антихриста закрывает храмы, ссылаясь на псевдопандемию, прикрывая свое малодушие и трусость, предлагает общаться с Богом онлайн. (…) Предлагаю страдающим старческим маразмом, старческой пандемией, духовной проказой, предлагающим русскому самоизоляцию, забыть Бога, запретить ходить в храмы, выселить их по выбору в Биробиджан или на остров Мартиника, либо на остров Спиналонга.

Смею вас уверить, как только это произойдет, тотчас же закончится несуществующая коронавирусная эпидемия в России. Кто посягает на закрытие храмов, да будет проклят он и весь его род!".

О власти и поправках к Конституции РФ

"Хабадники-хасиды правят Россией. Путин и его окружение - это ширма. Через поправки в Конституцию, через наше добровольное посещение пунктов голосования, не завися от нашего согласия или несогласия, будет узаконена рабовладельческая власть.

То есть мы добровольно узаконим власть будущего Антихриста и его слуг. Заявляю всем народам России: не ходить на пункты голосования!"

- еще одна цитата по "Медузе" из проповеди отца Сергия.

Изгоняет бесов, помогает заблудшим

"Может быть, первое, что я [о нем] услышала, - он изгоняет бесов, причем коллективно", - рассказывает екатеринбургская православная журналистка Раиса Ильина, которая изучала историю роста популярности Сергия.

Регулярные обряды изгнания бесов поддерживают образ схиигумена.

Также многие участники общины Сергия признают, что веруют в его практическую помощь - исцеление от болезней или зависимостей. Некоторые делятся положительным опытом, как он их действительно спас от тяжелой ситуации.

Среди духовных детей - знаменитые и уважаемые люди