Выборы президента Беларуси: Лукашенко зарегистрировали, его главного оппонента - нет

По заявлению ЦИК, в декларации Бабарико не были отражены материальные средства и недвижимое имущество, а также доходы от нескольких фирм, находящихся под его контролем. Глава ЦИК Лидия Ермошина также отметила, что Бабарико создал организованную преступную группировку и занимался выводом средств за рубеж. По ее словам, политик утаил по меньшей мере 458 тысяч долларов, сообщает Русская служба ББС.

Отметим, что бывший председатель правления "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико считался основным оппонентом Александра Лукашенко на предстоящих 9 августа выборах президента республики.

Виктор Бабарико - вместе с сыном Эдуардом сейчас находится в СИЗО. Он был задержан в середине июня по делу о неуплате налогов и отмывании денег в "Белгазпромбанке", в котором 20 лет занимал пост председателя правления. Уголовное дело против Бабарико было возбуждено после того, как он заявил о своем намерении участвовать в президентских выборах.

Команда Бабарико уже заявила о намерении обжаловать решение ЦИК в суде.

"Вы видели, какое безобразие творится. Власть настолько слаба, что не допустила даже находящегося за решеткой Бабарико",

- изданию Tut.by ситуацию прокомментировала представитель штаба Мария Колесникова. Юрист штаба Максим Знак заявил, что решение ЦИК будет обжаловано в суде.

Также 14 июля стадо известно, что в регистрации было отказано экс-главе Парка высоких технологий Валерию Цепкало - ЦИК объяснил это недостачей 100 тысяч достоверных подписей за его выдвижение.

В то же время ЦИК зарегистрировал кандидатами в президенты жену оппозиционного блогера Сергея Тихановского Светлану Тихановскую, экс-депутата Анну Канопацкую, лидера кампании "Говори правду" Андрея Дмитриева, главу партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергея Черечня, а также действующего президента Александра Лукашенко.

Отметим, что Александр Лукашенко руководит республикой с 1994 года - это самый долгий срок пребывания на выборном посту среди всех европейских глав государств.

Тихановская тоже считается одним из основных оппонентов Лукашенко. Подробнее о Светлане Тихановской, которая выдвинула свою кандидатуру после того, как арестовали ее мужа, читайте тут: