Тихановская об угрозах, отношении к Лукашенко и снятии в пользу Бабарико

Когда начались первые преследования и задержания мужа, я, естественно, возмутилась: как так, ведь человек ничего плохого не делает, просто ездит и общается с народом. Тогда у меня появилось возмущение, может, не в сторону самого Александра Григорьевича, а вообще этой системы в целом - когда тебя хватают, в какую-то машину затаскивают, везут куда-то, а родственники долгое время не могут понять, где ты.

После гродненских событий (29 мая в Гродно Сергея Тихановского задержали во время пикета. - Ред.) у меня был шок - видно, что человек ничего не сделал и это была явная провокация со стороны женщины. И вместо того, чтобы обезопасить инициативную группу от таких личностей, милиционеры почему-то целенаправленно пошли хватать Сергея. Это было настолько очевидно.

- Недавно вы опубликовали видеообращение, в котором рассказали, что в ваш адрес и в адрес ваших детей поступили угрозы. Как это произошло?

- Это был первый день, когда мы поехали сдавать подписи. И не успели мы зайти на порог первой администрации - раздается звонок с украинского номера, я ответила. Я не могу передать весь телефонный разговор, но там были такие слова: "Вам стоит прекратить сдачу подписей, иначе вас посадят, а ваших детей заберут в детский дом". Я была в ступоре, положила трубку. Позже пыталась перезвонить на этот номер, но он был недоступен.

И тогда я на эмоциях записала то видеообращение - на всякий случай. Если бы меня забрали, то народ бы не узнал, что случилось. А так бы все поняли, что на кону были мои дети.

- Что для вас за последние дни было самым сложным?

- Постоянное ожидание, что что-то случится (тут Светлана немного расплакалась и взяла паузу. - Ред.). Самым сложным был не сбор подписей, не организация всего этого, а психологическое ожидание, что что-то может случиться. Насмотревшись на весь этот беспредел, я ожидала чего-то подобного - что я выйду в магазин и домой просто не вернусь больше. Я боялась оставлять квартиру без присмотра, особенно после обыска на даче у Сергея.

- При обыске были найдены 900 тысяч долларов. Откуда эти деньги?

- Я могу предположить, откуда эти деньги, но озвучивать это не могу. Будем ждать, что нам скажет следствие. То, что их не могло быть у моего супруга, в этом я практически уверена. Наверняка если бы у человека были такие деньги, то семья жила бы в более комфортных условиях. Не могу комментировать это, но я рада, что не нашли оружие, наркотики, трупы - что обычно находят у человека, которого хотят "закрыть"?