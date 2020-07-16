Блогер за сутки собрал 10 миллионов семье умершего футболиста

Напомним, 20 апреля игрок московского футбольного клуба "Казанка" Иннокентий Самохвалов умер в возрасте 22 лет. Футболисту стало плохо во время пробежки. Причиной смерти футболиста названа сердечная недостаточность. Самохвалов был воспитанником московского "Локомотива".

"Мы договорились встретиться у дома. Я уже подходила, видела его, он бежал. Я голову вниз опустила, а когда подняла, то он уже лежал на траве. Метров 200 не хватило", - рассказала вдова футболиста.

Во вторник, 14 июля Евгений Савин на своём YouTube-канале "КраСава" выпустил видео про умершего футболиста, в котором мать Самохвалова рассказала, что обращалась в клуб по поводу покупки квартиры для сына футболиста Артёма и вдовы Анны, но генеральный директор Василий Кикнадзе ответил, что такой возможности у "Локомотива" нет.

Жена Самохвалова также рассказала, что снимает квартиру за 45 тысяч рублей, а получает около 50 тысяч и пенсию по инвалидности. После этого Савин объявил сбор средств и за сутки собрал 10 миллионов рублей.

"Тёма с мамой переедет в свою квартиру. В очередной раз мы доказали, что мы одна большая футбольная семья", - написал Савин в Instagram.