Глава UFC рассказал когда и где Хабиб проведёт свой следующий бой

"Он непобеждённый. Он достиг всего. У него куча денег. Никогда не будет такого же, как Хабиб. Не будет и такого, как Конор. Но у нас будут другие звёзды. Кто следующий? Кто мог предположить, что в Ирландии появится такая крупная суперзвезда? Кто мог представить, что у нас будет непобеждённый чемпион, которого будут любить мусульмане по всему миру?", - цитирует Уайта The National.