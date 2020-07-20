Глава UFC рассказал когда и где Хабиб проведёт свой следующий бой

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал, где и когда пройдёт бой между дагестанцем Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гэтжи. Его слова приводит The National.
По словам Уайта, бой состоится в октябре на "Бойцовском острове" в Абу-Даби.
Изначально говорилось о том, что бой Нурмагомедов - Гэтжи пройдёт в сентябре, но после смерти отца Хабиба в планы пришлось вносить коррективы.
Дана Уайт также высоко оценил достижения дагестанца Хабиба Нурмагомедова, который с апреля 2018 года удерживает пояс чемпиона промоушена в лёгком весе.
"Он непобеждённый. Он достиг всего. У него куча денег. Никогда не будет такого же, как Хабиб. Не будет и такого, как Конор. Но у нас будут другие звёзды. Кто следующий? Кто мог предположить, что в Ирландии появится такая крупная суперзвезда? Кто мог представить, что у нас будет непобеждённый чемпион, которого будут любить мусульмане по всему миру?", - цитирует Уайта The National.
Ранее Уайт говорил о том, что UFC нашла замену Нурмагомедову в случае, если он откажется от поединка с Гэтжи. По словам главы организации, вариантом для подстраховки является американец Дастин Порье.
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