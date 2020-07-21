"Знакомства, знание языка, умение объяснять": эксперт отметил успех Кариньша на переговорах ЕС

"Я не хотел бы рекламировать какую-либо политическую силу или фигуру, но мы должны быть честны в отношении того факта, что успешная работа премьер-министра, Министерства иностранных дел и Министерства финансов привела к тому результату, который сейчас для нас вырисовывается.

Личные знакомства Кариньша, его принадлежность к политической группе, знание языка, активность, умение представлять и объяснять идеи - все это было замечено во многих форматах, поэтому он стал одним из тех, кто был в центре принятия решений на трудных переговорах в Европейском совете", - заявил политолог.

В то же время эксперт подчеркнул, что возможность латвийских политиков и чиновников и впредь участвовать в принятии важных решений зависит от рассматриваемых вопросов.

"Мы должны смотреть на авторитет страны как таковой. Латвийская экономика у многих вызвала уважение, потому что мы, несмотря на взлеты и падения, решаем свои экономические проблемы", - сказал Буковскис.

Оценивая результаты трудных переговоров в Совете ЕС, Буковскис заявил, что создание нового фонда будет интересным прецедентом в истории ЕС.

"Однако вопрос в том, является ли это волшебной палочкой, которой можно стереть последствия пандемии, потому что в экономических процессах много переменных, которые действуют сложным образом", - добавил специалист.

По словам Буковскиса, шансы на то, что Европарламент может не одобрить соглашение, достигнутое лидерами ЕС, очень малы. Однако он подчеркнул, что политики, безусловно, воспользуются возможностью оценить соглашение и высказать свои комментарии в ходе длительных дебатов.

По словам эксперта, соглашение, достигнутое лидерами ЕС, можно рассматривать как сигнал о том, что ЕС по-прежнему сплочен и силен, несмотря на внутренние противоречия между разными странами.

Как сообщалось, лидеры стран-членов Европейского союза (ЕС) во вторник утром наконец достигли соглашения о создании фонда восстановления экономики ЕС, целью которого является выход из вызванного пандемией Covid-19 экономического кризиса.