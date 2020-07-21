Латвия получила 10 млрд евро из бюджета ЕС. Макрон назвал это "историческим днем"

В бюро премьера агентству LЕТА сообщили, что это уникальное соглашение между 27 государствами-членами ЕС о необходимых инвестициях для укрепления экономик стран ЕС, которое позволит Европе и странам ЕС оправиться от последствий пандемии Covid-19 при продолжении экономического роста в следующем периоде многолетнего бюджета с 2021 по 2027 год.

Дополнительной проблемой для общего роста и конкурентоспособности ЕС является сокращение общего многолетнего бюджета из-за выхода Великобритании из состава ЕС, что означает пропорционально меньшее финансирование, доступное для государств-членов блока. Тем не менее в ходе переговоров Латвии удалось достичь выгодного для себя соглашения.

По словам Кариньша, результаты переговоров по бюджету очень благоприятны для Латвии - она получит из многолетнего бюджета ЕС на несколько миллиардов евро больше, чем в предыдущем периоде.

"Для Латвии это означает поступление в экономику более 10 млрд евро в ближайшие семь лет", - сказал политик.

В ближайшие семь лет на развитие экономики Латвии будет выделено почти 10,5 млрд евро, что на 39% больше, чем было выделено в текущем семилетнем периоде с 2014 по 2020 год.

Кроме того, при необходимости у Латвии будет возможность занять еще около 2,5 млрд евро на очень выгодных условиях. Латвия по-прежнему будет получать из общего бюджета ЕС больше, чем вносит - в среднем 3,6 евро за каждый внесенный евро, пояснили агентству LЕТА в бюро премьер-министра.

Кариньш подчеркнул, что, несмотря на то, что объем фондов сплочения после выхода Великобритании из ЕС сокращается, Латвии будет выделено больше средств из этих фондов, чем в прошлом периоде.

"Общая сумма прямых платежей в сельском хозяйстве увеличилась на 40% - это означает, что если фермеры сейчас получают 179 евро за гектар, то в 2022 году они могли бы получать в среднем 200 евро, а в 2027 году - 215 евро за гектар", - отметил премьер.

Соглашение также предусматривает увеличение финансирования ЕС для реализации проекта Rail Baltica. Кроме того, Латвия получит доступ к значительному финансированию военной мобильности - адаптации инфраструктуры для военных нужд.

Следующая задача - спланировать разумное вложение денег, подчеркнул Кариньш.

"Цель элементарна - использовать возможность, которую дает нам членство в ЕС, и разумно инвестировать деньги, чтобы наша экономика росла", - подчеркнул политик.

Напомним, ранее сообщалось, что лидеры стран-членов Европейского союза (ЕС) во вторник утром наконец достигли соглашения о создании фонда восстановления экономики ЕС, целью которого является выход из вызванного пандемией Covid-19 экономического кризиса.

Это соглашение является особенно значительным успехом для президента Франции Эмманюэля Макрона, который победил на выборах в 2017 году, пообещав укрепить ЕС, но до сих пор не мог преодолеть сопротивление со стороны скептично настроенных государств-членов союза.

Макрон объявил, что это "исторический день" для ЕС.