"Позвоните Кузе", "Угадай мелодию", "Зов джунглей" и другие телеигры, которые держали нас перед экранами
Продолжение статьи
Согласитесь, что до того, как интернет ворвался в нашу жизнь, все было совсем иначе. Да, кто-то читал книги и сидел в библиотеках, но не было практически никого, кто не смотрел хотя бы одну телевизионную программу.
Телевидение в те годы так вошло в наше сознание, что мы до сих пор испытываем непередаваемое чувство ностальгии, когда слышим музыкальные заставки программ. RUS TVNET предлагает вспомнить телеигры, которые заставляли нас замирать перед голубыми экранами.
Конечно, это не все телевизионные игры, которые мы хотели бы вспомнить. Продолжение цикла статей читайте через неделю в разделе "Звезды".
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