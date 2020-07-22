Чт, 23.07.2020
Можно, конечно, заниматься и в трениках, но родители всегда хотят, чтобы их дети хорошо выглядели и были похожи на фигуристов, а не на боксеров. Тренер Екатерина Платонова
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"Позвоните Кузе", "Угадай мелодию", "Зов джунглей" и другие телеигры, которые держали нас перед экранами

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"Любовь с первого взгляда"

ФОТО: скриншот видео/коллаж RUS TVNET

Согласитесь, что до того, как интернет ворвался в нашу жизнь, все было совсем иначе. Да, кто-то читал книги и сидел в библиотеках, но не было практически никого, кто не смотрел хотя бы одну телевизионную программу. 

Телевидение в те годы так вошло в наше сознание, что мы до сих пор испытываем непередаваемое чувство ностальгии, когда слышим музыкальные заставки программ. RUS TVNET предлагает вспомнить телеигры, которые заставляли нас замирать перед голубыми экранами. 

Конечно, это не все телевизионные игры, которые мы хотели бы вспомнить. Продолжение цикла статей читайте через неделю в разделе "Звезды". 

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"Любовь с первого взгляда"

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