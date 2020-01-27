Вт, 28.01.2020
У Израиля не было никакой заметной нужды в организации столь пафосной трибуны для президента РФ. Как не было никакой необходимости создавать впечатление, что в Иерусалиме (и тем более - в Яд ва-Шем) проводится очередной проплаченный "путинг". А именно так расценили форум многие в мире. Иван Пауков, специально для TVNET

Сергей Супонев: любовь телезрителей, гибель и самоубийство сына
Кумиры 90-х

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"Он садился с ними на одни качели": Супонев и дети

Серней Супонев

ФОТО: instagram/ vika_ostroverkhova//nazadvnashi90e/ скриншот видео/коллаж Русский TVNET

Как отметил ранее Юрий Дудь, детей, которые росли в 90-е воспитывал один и тот же человек - Сергей Супонев. Именно он создавал "лучшие детские программы". 28 января 2020 года телезвезде могло бы исполниться 57 лет. 

Сергей Супонев являлся автором таких программ как "Марафон-15", "Звездный час", "Dendy — Новая реальность" и "Зов джунглей".

Телеведущий трагически погиб в 2001 году. Юрий Дудь считает, что "с тех пор популярного детского телевидения в России, в общем, не стало".

В 2018 году журналист выпустил документальный фильм посвященный Сергею Супоневу. 

Русский TVNET предлагает вспомнить легендарного ведущего и его бессмертные телепередачи. 

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"Он садился с ними на одни качели": Супонев и дети

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