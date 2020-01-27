Сергей Супонев: любовь телезрителей, гибель и самоубийство сына

Сергей Супонев: любовь телезрителей, гибель и самоубийство сынаКумиры 90-х
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Как отметил ранее Юрий Дудь, детей, которые росли в 90-е воспитывал один и тот же человек - Сергей Супонев. Именно он создавал "лучшие детские программы". 28 января 2020 года телезвезде могло бы исполниться 57 лет.
Сергей Супонев являлся автором таких программ как "Марафон-15", "Звездный час", "Dendy — Новая реальность" и "Зов джунглей".
Телеведущий трагически погиб в 2001 году. Юрий Дудь считает, что "с тех пор популярного детского телевидения в России, в общем, не стало".
В 2018 году журналист выпустил документальный фильм посвященный Сергею Супоневу.
Русский TVNET предлагает вспомнить легендарного ведущего и его бессмертные телепередачи.