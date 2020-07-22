Олимпийский чемпион прокомментировал назначение Скудры: в Риге он будет на своём месте

"Можно только порадоваться за Скудру, что он нашёл работу у себя в стране, да еще и в клубе КХЛ. Я скептически относился к тому, что в Нижнем Новгороде и Челябинске Петериса предпочитали российским специалистам, которые не хуже. И не раз об этом говорил", - рассказал он.

Однако он считает, что назначение Скудры было правильным решением, и не исключает возможности того, что рижане смогут побороться за выход в плей-офф.

"Но в Риге Скудра будет на своём месте. Он знает менталитет своих соотечественников, а также способен найти общий язык с иностранцами, так как поиграл в НХЛ. Вполне возможно, что при нём мы вновь увидим, как рижское "Динамо" борется за попадание в плей-офф", - сказал Кожевников.

Напомним, прошлым рабочим местом 47-летнего Скудры был челябинский "Трактор", которым он руководил семь месяцев, после чего в ноябре был освобождён от должности.

До этого он пять сезонов провёл в нижегородском "Торпедо", и каждый год клуб выходил в плей-офф. До этого Скудра работал помощником Дмитрия Квартального в новосибирской "Сибири" и череповецкой "Северстали".