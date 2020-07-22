Ср, 22.07.2020
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Рижское "Динамо" сменило логотип: довольны изменениями остались не все. Особенно парень с тату

ФОТО: twitter.com/khl/

На днях рижское "Динамо" представило свой новый логотип и игровую форму на сезон-2020/2021. Довольны изменениями остались не все. 

Как RUS TVNET отмечал, это первый ребрендинг клуба с 2008 года. 

На сайте "Динамо" был опубликован видеоролик с презентацией нового логотипа и игровой формы. В презентации приняли участие игроки "Динамо" Гинтс Мейя и Кристап Сотниекс, и они остались довольны новой визуализацией. 

Однако в отличие от игроков пользователи Twitter не были столь благосклонны к новому дизайну лого. 

Кто-то был краток:

рус. - "Мои глаза!" 

"Ужасный" 

*десептиконы - противники автоботов в вымышленной вселенной трансформеров.

Другие высказались более подробно: 

Кто-то запутался:

"Судя по лого рижского "Динамо" - они будут играть в футбол в новом сезоне?" 

Кому-то вовсе не до обсуждений нового дизайна, нашлись проблемы посерьёзнее: 

Но сказать, что логотип не понравился никому - нельзя. Правда, пришлось это объяснять:

Похоже, в Facebook пользователи оказались добрее:

"Очень хороший логотип, соответствующий современным стандартам и требованиям применения. Мощный, острый, мужественный, патриотичный. Старый был морально устаревшим".

ФОТО: facebook.com/dinamorigaofficial/

 "Людям больше не нравится организация, поэтому всё, что будут делать и создавать, всё будет плохо. По-моему, логотип удался. Действительно современный и мужественный. Напоминает уровень логотипа НХЛ. Молодцы, и пусть всё получится в новом сезоне!"

ФОТО: facebook.com/dinamorigaofficial/

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