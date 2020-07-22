Рижское "Динамо" сменило логотип: довольны изменениями остались не все. Особенно парень с тату

На днях рижское "Динамо" представило свой новый логотип и игровую форму на сезон-2020/2021. Довольны изменениями остались не все.
Как RUS TVNET отмечал, это первый ребрендинг клуба с 2008 года.
Рижское "Динамо" меняется. pic.twitter.com/V43r4yW5jp— КХЛ (@khl) July 21, 2020
На сайте "Динамо" был опубликован видеоролик с презентацией нового логотипа и игровой формы. В презентации приняли участие игроки "Динамо" Гинтс Мейя и Кристап Сотниекс, и они остались довольны новой визуализацией.
Однако в отличие от игроков пользователи Twitter не были столь благосклонны к новому дизайну лого.
Кто-то был краток:
Старая эмблема намного чётче— Ярослав (@nedeesposobnii) July 21, 2020
рус. - "Мои глаза!"
July 21, 2020
"Ужасный"
Briesmīgs!— Māris Vaniņš (@Strautini1977) July 21, 2020
А где Динамо-то?)— Миха Якубенко (@yakubenko_m) July 21, 2020
*десептиконы - противники автоботов в вымышленной вселенной трансформеров.
Да ну, фигня какая то! Десептиконы, блин.— Алекс Весел (@Vesel740) July 21, 2020
Декоммунизировали— Даниил Борщ (@daniilborsh) July 21, 2020
Другие высказались более подробно:
Дело, конечно же, хозяйское и если клуб, его болельщики, а также собственники видят в этом изменении лучшие перспективы для команды, то так тому и быть. С эстетической т.з. так себе - старый можно было стилизовать, т.к. движение в американский стиль слишком уж на поверхности.— Ildus Yusupov (@ildusetz) July 21, 2020
Можно было бы сделать покруче. На примере Минска или Торпедо. Как-то просто - обычное DR, на альтернативный бы зашло, но на постоянке старый лучше. Он классический, может и на все времена остаться— Игорь Фёдоров (@fyodorov18) July 21, 2020
Кто-то запутался:
"Судя по лого рижского "Динамо" - они будут играть в футбол в новом сезоне?"
Rīgas Dinamo pēc logo spriežot - spēles futbolu jaunajā sezonā?— Helminen™🇱🇻 (@Djhelminen) July 21, 2020
Кому-то вовсе не до обсуждений нового дизайна, нашлись проблемы посерьёзнее:
Ребят, есть идеи? pic.twitter.com/zjh0geaoeu— Igors Prokofjevs (@IgorsProkofjevs) July 21, 2020
Но сказать, что логотип не понравился никому - нельзя. Правда, пришлось это объяснять:
Оч круто,молодцы! (не сарказм)— диванный командóр (@n0s_____) July 21, 2020
Похоже, в Facebook пользователи оказались добрее:
"Очень хороший логотип, соответствующий современным стандартам и требованиям применения. Мощный, острый, мужественный, патриотичный. Старый был морально устаревшим".
"Людям больше не нравится организация, поэтому всё, что будут делать и создавать, всё будет плохо. По-моему, логотип удался. Действительно современный и мужественный. Напоминает уровень логотипа НХЛ. Молодцы, и пусть всё получится в новом сезоне!"
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