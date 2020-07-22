Рижское "Динамо" сменило логотип: довольны изменениями остались не все. Особенно парень с тату

Как RUS TVNET отмечал, это первый ребрендинг клуба с 2008 года.

На сайте "Динамо" был опубликован видеоролик с презентацией нового логотипа и игровой формы. В презентации приняли участие игроки "Динамо" Гинтс Мейя и Кристап Сотниекс, и они остались довольны новой визуализацией.

Однако в отличие от игроков пользователи Twitter не были столь благосклонны к новому дизайну лого.

Кто-то был краток:

Старая эмблема намного чётче — Ярослав (@nedeesposobnii) July 21, 2020

рус. - "Мои глаза!"

"Ужасный"

Briesmīgs! — Māris Vaniņš (@Strautini1977) July 21, 2020

А где Динамо-то?) — Миха Якубенко (@yakubenko_m) July 21, 2020

*десептиконы - противники автоботов в вымышленной вселенной трансформеров.

Да ну, фигня какая то! Десептиконы, блин. — Алекс Весел (@Vesel740) July 21, 2020

Декоммунизировали — Даниил Борщ (@daniilborsh) July 21, 2020

Другие высказались более подробно:

Дело, конечно же, хозяйское и если клуб, его болельщики, а также собственники видят в этом изменении лучшие перспективы для команды, то так тому и быть. С эстетической т.з. так себе - старый можно было стилизовать, т.к. движение в американский стиль слишком уж на поверхности. — Ildus Yusupov (@ildusetz) July 21, 2020

Можно было бы сделать покруче. На примере Минска или Торпедо. Как-то просто - обычное DR, на альтернативный бы зашло, но на постоянке старый лучше. Он классический, может и на все времена остаться — Игорь Фёдоров (@fyodorov18) July 21, 2020

Кто-то запутался:

"Судя по лого рижского "Динамо" - они будут играть в футбол в новом сезоне?"

Rīgas Dinamo pēc logo spriežot - spēles futbolu jaunajā sezonā? — Helminen™🇱🇻 (@Djhelminen) July 21, 2020

Кому-то вовсе не до обсуждений нового дизайна, нашлись проблемы посерьёзнее:

Но сказать, что логотип не понравился никому - нельзя. Правда, пришлось это объяснять:

Оч круто,молодцы! (не сарказм) — диванный командóр (@n0s_____) July 21, 2020

Похоже, в Facebook пользователи оказались добрее:

"Очень хороший логотип, соответствующий современным стандартам и требованиям применения. Мощный, острый, мужественный, патриотичный. Старый был морально устаревшим".

ФОТО: facebook.com/dinamorigaofficial/

"Людям больше не нравится организация, поэтому всё, что будут делать и создавать, всё будет плохо. По-моему, логотип удался. Действительно современный и мужественный. Напоминает уровень логотипа НХЛ. Молодцы, и пусть всё получится в новом сезоне!"

ФОТО: facebook.com/dinamorigaofficial/