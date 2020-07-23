Финансовый скандал века: в Германии задержаны три экс-руководителя Wirecard

"Обвиняемый доктор Браун еще вчера вечером явился в прокуратуру. Он предстанет перед судьей, которая примет решение относительно длительности ареста", - говорится в сообщении прокуратуры.

Следствие считает, что вместе с другими подозреваемыми Браун путем махинаций и подставных лиц фиктивно увеличил сумму баланса компании так, чтобы сделать ее более привлекательной для инвесторов и клиентов. В частности, руководство компании сообщало о том, что на счетах двух филиппинских банков лежат активы на сумму более чем в 1,9 млрд евро, что не соответствовало действительности.

Теперь прокуратура подозревает задержанных в манипуляциях на рынке и многократном нарушении торгового законодательства ФРГ.

Компания Wirecard, которая занимается банковскими операциями, была основана в 1999 году как стартап. В июне 2020 года компания якобы провела операции на сумму в 1,9 млрд евро, а через несколько дней после этого объявила о банкротстве.

В минувший понедельник газета Handelsblatt сообщила, что бывший топ-менеджер компании, гражданин Австрии Ян Марсалек якобы может находиться в России. Как утверждает издание, Марсалек находится в убежище на западе Москвы под наблюдением ГРУ, перед этим он перевел существенные суммы в биткоинах из Дубая в Россию.

Ранее журнал Spiegel в сотрудничестве с платформой журналистских расследований Bellingcat сообщил, что Марсалек бежал в Беларусь. Предполагается, что 18 июня из Клагенфурта в Австрии Марсалек через Таллин отправился в Минск, но из-за конфликта между российским руководством и президентом Белоруссии Александром Лукашенко для ГРУ было слишком рискованно оставлять Марсалека в соседней стране, утверждает газета.

По данным издания, Марсалек за последние 10 лет побывал в России более 60 раз, используя при этом фальшивые паспорта. В понедельник представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер не смог по существу прокомментировать эту информацию в СМИ.