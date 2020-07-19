Расследование: один из самых разыскиваемых преступников мира скрывается в Беларуси

Немецкая компания Wirecard появилась в 1999 году. Она занималась обработкой платежей и работала с клиентами, с которыми не хотели сотрудничать банки и крупные платежные системы - например, порносайтами и нелегальными казино. К 2018 году Wirecard стала одним из самых известных немецких стартапов и попала в 30-ку крупнейших компаний Германии.

В 2019 году журналисты Financial Times обнаружили несоответствия в финансовых бумагах сингапурского отделения Wirecard - в том числе странные сделки и поддельные контракты. Проблемы с отчетностью нашлись также у подразделений в ОАЭ и Ирландии. Расследование аудиторов показало, что на счетах компании не хватает около 2 миллиардов евро. Они должны были храниться на счетах в Азии - за деятельность в регионе отвечал 40-летний главный операционный директор Wirecard, австриец Ян Марсалек.

В июне 2020-го весь топ-менеджмент, включая Марсалека, уволили. Гендиректора компании Маркуса Брауна обвинили в фальсификации отчетности и арестовали.

Марсалек уехал на Филиппины, пообещав коллегам, что найдет пропавшие деньги и докажет свою невиновность. Иммиграционные записи показывали, что он действительно улетел в Манилу, а оттуда уехал в Китай. Но расследование филиппинских властей показало, что записи были подделаны. Разыскивать Марсалека начали власти Германии и Австрии, а также спецслужбы других стран - по подозрению в связях с российской разведкой.

Авторы расследования называют его одним из самых разыскиваемых преступников в мире.

Авторам расследования известно, что Марсалек сотрудничал с "Обществом австрийско-российской дружбы" - организация якобы получила от него секретные документы. Кроме того, Марсалек передавал секретные сведения крайне-правой "Австрийской партии свободы", лояльной российским властям.

Согласно иммиграционным данным, изученным Bellingcat, за последние 10 лет Марсалек более 60 раз прилетал в Россию, где, как правило, проводил лишь одни день. The Insider отмечает, что подобные кратковременные поездки в Россию могут быть способом перевозить крупные суммы наличными.

Марсалек прилетал в Россию по шести разным австрийским паспортам - страна позволяет владеть несколькими паспортами одновременно.

Bellingcat также получил доступ к внутренней базе данных ФСБ, которую используют для отслеживания людей, "представляющих интерес" для правоохранителей. С 2015 года ФСБ отслеживала все его международные поездки - за исключением передвижений внутри ЕС. Среди прочего в базу попали частые перелеты австрийца в Стамбул, а также в Сингапур и Дубай, где работал Wirecard.

Причины такого интереса ФСБ к Марсалеку достоверно неизвестны. Авторы расследования предполагают, что спецслужба посчитала его привлекательным для вербовки, и, возможно, Марсалек сотрудничал с ФСБ.

По данным журналистов, сейчас австриец, вероятно, находится в Беларуси. В беседе с одним из бывших коллег Марсалек, отвечая на вопрос, находится ли он в "политически стабильной среде", заявил, что живет там, где "у власти одни и те же люди последние 25 лет".

В базе данных о пересечении границ говорится, что он прилетел в Беларусь на частном самолете в июне 2020 года. Согласно пограничным данным, после этого он не покидал страну. Журналисты выяснили, что Марсалек мог прилететь в Минск из Таллина, куда мог добраться из Австрии или Германии. Уже через два часа после приземления в Минске этот борт вылетел в Витебск. Предполагается, что австриец до сих пор может находиться в этом городе.