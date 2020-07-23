Пт, 24.07.2020
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Фото ⟩ Хоккеист Родриго Аболс снова женился

Нападающий сборной Латвии и игрок АХЛ клуба "Спрингфилд Тандербёрдс" Родриго Аболс, который в прошлом году на закрытой церемонии женился на своей возлюбленной Пауле Приеде, снова отпраздновал свадьбу.

В прошлом году издание Vakara Ziņas сообщало, что свадебная церемония прошла в Вентспилсе, на берегу моря, и на ней присутствовали только родители пары. Такое решение было принято, потому что Родриго и Паула в конце лета отправлялись в США, где Аболсу предстояло присоединиться к клубу НХЛ "Флорида Пантерз".

Чтобы с ним могла быть и Паула, она должна была официально и по всем документам стать его женой.

Пара тогда обещала, что большая свадебная церемония пройдёт летом 2020 года.

Как видно из опубликованных кадров, пара действительно отпраздновала свадьбу. Хоккеист добавил: "Теперь совсем официально".

Родриго и Паула состоят в романтических отношениях уже семь лет.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Officially official 🤍 17.07.2020 #AboliAtkalPrecas #TheAbolsWedding

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Our Fairytale 🧊🤍 #AboliAtkalPrecas #TheAbolsWedding

A post shared by Paula Abola (@paulapriede) on

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