Фото ⟩ Хоккеист Родриго Аболс снова женился

Нападающий сборной Латвии и игрок АХЛ клуба "Спрингфилд Тандербёрдс" Родриго Аболс, который в прошлом году на закрытой церемонии женился на своей возлюбленной Пауле Приеде, снова отпраздновал свадьбу.
В прошлом году издание Vakara Ziņas сообщало, что свадебная церемония прошла в Вентспилсе, на берегу моря, и на ней присутствовали только родители пары. Такое решение было принято, потому что Родриго и Паула в конце лета отправлялись в США, где Аболсу предстояло присоединиться к клубу НХЛ "Флорида Пантерз".
Чтобы с ним могла быть и Паула, она должна была официально и по всем документам стать его женой.
Пара тогда обещала, что большая свадебная церемония пройдёт летом 2020 года.
Как видно из опубликованных кадров, пара действительно отпраздновала свадьбу. Хоккеист добавил: "Теперь совсем официально".
Родриго и Паула состоят в романтических отношениях уже семь лет.
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