Фото ⟩ Хоккеист Родриго Аболс снова женился

В прошлом году издание Vakara Ziņas сообщало, что свадебная церемония прошла в Вентспилсе, на берегу моря, и на ней присутствовали только родители пары. Такое решение было принято, потому что Родриго и Паула в конце лета отправлялись в США, где Аболсу предстояло присоединиться к клубу НХЛ "Флорида Пантерз".