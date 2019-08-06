Вт, 6.08.2019
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В США уже с женой! Дебютант НХЛ Родриго Аболс теперь женатый мужчина

​23-летний нападающий сборной Латвии по хоккею, дебютант Национальной Хоккейной Лиги (НХЛ) в составе "Флорида Пантерз" Родриго Аболс обменялся кольцами со своей избранницей Паулой Приеде. Об этом свидетельствуют кадры, опубликованные спортсменом в социальных сетях. 

"Я так счастлив назвать тебя своей женой. Это исполнение мечты, стоять перед тобой и говорить тебе "Да". Ты так многому меня научила, и делаешь меня лучше каждый день, и я не могу дождаться, как проведу с тобой весь остаток жизни. Я люблю тебя", - такие трогательные слова Родриго посвятил своей жене.

Ранее издание Vakara Ziņas сообщало, что свадебная церемония запланирована в Вентспилсе, на берегу моря, и в ней примут участие лишь родители пары.

Такое решение было принято потому, что в конце лета влюблённые отправятся в США, где Аболс присоединится к "Флориде".

Для того, чтобы рядом с ним могла бы быть и Паула, ей по всем бумагам необходимо быть женой хоккеиста.

Более громкая свадьба планируется летом будущего года.

Напомним, прошлым летом, после пяти лет отношений, Родриго сделал предложение Пауле. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tik ļoti, ļoti. 🍎

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Call it magic ✨

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Ранее мы писали о свадьбе другого латвийского хоккеиста, выступающего в НХЛ.

Подробнее>>>Утонченные приглашения, роскошные столы и жаркие поцелуи: как гулял свадьбу Гиргенсонс

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