В США уже с женой! Дебютант НХЛ Родриго Аболс теперь женатый мужчина

23-летний нападающий сборной Латвии по хоккею, дебютант Национальной Хоккейной Лиги (НХЛ) в составе "Флорида Пантерз" Родриго Аболс обменялся кольцами со своей избранницей Паулой Приеде. Об этом свидетельствуют кадры, опубликованные спортсменом в социальных сетях.
"Я так счастлив назвать тебя своей женой. Это исполнение мечты, стоять перед тобой и говорить тебе "Да". Ты так многому меня научила, и делаешь меня лучше каждый день, и я не могу дождаться, как проведу с тобой весь остаток жизни. Я люблю тебя", - такие трогательные слова Родриго посвятил своей жене.
Ранее издание Vakara Ziņas сообщало, что свадебная церемония запланирована в Вентспилсе, на берегу моря, и в ней примут участие лишь родители пары.
Такое решение было принято потому, что в конце лета влюблённые отправятся в США, где Аболс присоединится к "Флориде".
Для того, чтобы рядом с ним могла бы быть и Паула, ей по всем бумагам необходимо быть женой хоккеиста.
Более громкая свадьба планируется летом будущего года.
Напомним, прошлым летом, после пяти лет отношений, Родриго сделал предложение Пауле.
Ранее мы писали о свадьбе другого латвийского хоккеиста, выступающего в НХЛ.