В США уже с женой! Дебютант НХЛ Родриго Аболс теперь женатый мужчина

"Я так счастлив назвать тебя своей женой. Это исполнение мечты, стоять перед тобой и говорить тебе "Да". Ты так многому меня научила, и делаешь меня лучше каждый день, и я не могу дождаться, как проведу с тобой весь остаток жизни. Я люблю тебя", - такие трогательные слова Родриго посвятил своей жене.