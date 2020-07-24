Шестилетний мальчишка, спасший сестру от собаки, получил чемпионский пояс WBC

Всемирный боксёрский совет (WBC) наградил шестилетнего Бриджера Уокера званием почётного чемпиона мира. Напомним, недавно мальчишка мужественно спас сестру от нападения собаки, приняв удар на себя.
Шестилетний мальчишка проснулся знаменитым после того, как защитил свою четырёхлетнюю сестру от злой собаки. События развивались в США, но фотографии с раненным мальчиком облетели весь свет.
Он преградил путь собаки к своей младшей сестре, получив при этом серьёзные травмы. На лицо мальчишки наложили 90 швов. Операция длилась два часа.
"Я решил: если кто-то и должен умереть, пусть это буду я", - так потом прокомментировал ситуацию сам Бриджер.
"И вот новый чемпион мира по версии WBC Бриджер "Самый смелый человек на Земле "Уокер", - написали WBC о мужественном поступке мальчика.
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