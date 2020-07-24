Шестилетний мальчишка, спасший сестру от собаки, получил чемпионский пояс WBC

Шестилетний мальчишка проснулся знаменитым после того, как защитил свою четырёхлетнюю сестру от злой собаки. События развивались в США, но фотографии с раненным мальчиком облетели весь свет.

Он преградил путь собаки к своей младшей сестре, получив при этом серьёзные травмы. На лицо мальчишки наложили 90 швов. Операция длилась два часа.

"Я решил: если кто-то и должен умереть, пусть это буду я", - так потом прокомментировал ситуацию сам Бриджер.

"И вот новый чемпион мира по версии WBC Бриджер "Самый смелый человек на Земле "Уокер", - написали WBC о мужественном поступке мальчика.