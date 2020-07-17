6-летний мальчик спас сестру от нападения собак, но сам пострадал. "Мстители" поддержали ребенка

Послания с добрыми пожеланиями Бриджеру отправили актеры Марк Руффало, Том Холланд и режиссеры братья Руссо. В свою очередь исполнитель роли Капитана Америки Крис Эванс пообещал отправить ему щит своего киногероя.

Captain America himself has sent a very special message & gift to 6-year-old hero Bridger, who saved his baby sister from a dog attack. ❤️😭(📷: @nicolenoelwalker/@chrisevans) pic.twitter.com/BX2u6TU1xd — E! News (@enews) July 16, 2020

Кроме "Мстителей" с родителями ребенка вышли на контакт Энн Хэтэуэй, Хью Джекман, Закари Ливай и другие актеры.

Семья Бриджера пожелала всем вдохновляться его примером - быть героями и оберегать своих близких.

Первый фильм франшизы "Мстители", основанной на комиксах Marvel, появился на больших экранах в 2012 году. Последняя, четвертая, часть под названием "Мстители: Финал" вышла в апреле прошлого года.