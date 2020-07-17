Пт, 17.07.2020
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  • 6-летний мальчик спас сестру от нападения собак, но сам пострадал. "Мстители" поддержали ребенка

6-летний мальчик спас сестру от нападения собак, но сам пострадал. "Мстители" поддержали ребенка

ФОТО: instagram.com/nicolenoelwalker/

Актеры франшизы "Мстители" и других фильмов очень мило поддержали мальчика, который пострадал от нападения диких собак: шестилетний Бриджер Уокер защищал свою четырехлетнюю сестру. Бриджер получил множество укусов и глубоких ран, ему наложили более 90 швов, рассказывает Esquire. 

Послания с добрыми пожеланиями Бриджеру отправили актеры Марк Руффало, Том Холланд и режиссеры братья Руссо. В свою очередь исполнитель роли Капитана Америки Крис Эванс пообещал отправить ему щит своего киногероя.

Кроме "Мстителей" с родителями ребенка вышли на контакт Энн Хэтэуэй, Хью Джекман, Закари Ливай и другие актеры.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Семья Бриджера пожелала всем вдохновляться его примером - быть героями и оберегать своих близких.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Первый фильм франшизы "Мстители", основанной на комиксах Marvel, появился на больших экранах в 2012 году. Последняя, четвертая, часть под названием "Мстители: Финал" вышла в апреле прошлого года.

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