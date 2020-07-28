Профсоюз об организации безопасного очного обучения: голову сломаем, но адаптируемся

Она подчеркнула, что ключевым является обеспечение здоровья учеников и работников школ, а образовательные учреждения должны стремиться к тому, чтобы обеспечивать очные занятия.

По ее мнению, учебные заведения будут адаптироваться к установленным требованиям, однако учителям и самоуправлению будет над чем поломать голову, обеспечивая все меры предосторожности.

В то же время глава LIZDA отметила, что профсоюз не удовлетворен отсутствием ясности относительно обеспечения ресурсов в случае, если обучение будет проходить частично или полностью дистанционно.

"Тогда это будет происходить за счет учителей, потому что в правилах нет ни слова о вознаграждении за возросшую рабочую нагрузку", - заявила Ванага, подчеркнув, что опрос, проведенный профсоюзом и Министерством образования и науки (МОН), показал, что во время дистанционного обучения рабочая нагрузка учителей значительно возрастает.

Ванага отметила, что, если некоторые школьники из-за проблем со здоровьем или в связи с самоизоляцией не смогут приходить в школу, учитель должен будет работать с этими учениками дистанционно, а также продолжать работать с остальными учениками очно, однако, судя по всему, не получит за это никакого дополнительного вознаграждения.

Как сообщалось, с 1 августа этого года учебный процесс в образовательных учреждениях будет организован очно, однако необходимо будет соблюдать ряд мер предосторожности, в том числе организовывать потоки учащихся, не допуская столпотворений.