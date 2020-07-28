Школьники будут учиться очно, но с обеспечением ряда мер безопасности

С 1 августа этого года учебный процесс будет организован очно в учебных заведениях, но с соблюдением мер безопасности, в том числе нужно будет организовать поток обучаемых так, чтобы не допускать скопления. Такое решение приняло правительство, поддержав поправки к мерам эпидемиологической безопасности для ограничения распространения инфекции Covid-19.
Министерство образования и науки (МОН) и Государственный центр содержания образования (VISC) сообщили, что организация обучения со следующего учебного года планируется по трем моделям. Если эпидемиологическая ситуация сохранится примерно такой же как сейчас, будет реализована модель А, и с 1 сентября в образовательных учреждениях возобновится очное обучение.
Поправки, поддержанные правительством, предусматривают, что и в этом случае при необходимости учебный процесс может быть частично реализован дистанционно, например, один день в неделю, в случае переполненности мест общего пользования и с целью организации потоков учащихся.
МОН отмечает, что это условие в общеобразовательных учреждениях применимо только к 7-12-м классам, которым легче заниматься дистанционно, чем ученикам 1-6-х классов.
Для успешной реализации учебного процесса руководству образовательного учреждения необходимо будет определить порядок организации учебно-педагогической работы, в том числе установить каналы связи с учащимися и их родителями.
Образовательные учреждения в сотрудничестве с их учредителем должны также составить план действий на случай, если эпидемиологическая ситуация ухудшится и обучение будет необходимо проводить дистанционно.
МОН подчеркивает, что если Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) обнаружит случай Covid-19, который будет связан с конкретным учебным заведением, SPKC проведет эпидемиологическое расследование, на основе результатов которого будут определены конкретные противоэпидемические меры, в том числе при необходимости введение карантинных мер в образовательном учреждении и дистанционное обучение.
Переход на дистанционное обучение возможен также в случае существенного роста заболеваемости на конкретной административной территории.
Поправки предусматривают, что учебные заведения по мере возможности не должны проводить мероприятия, предполагающие скопление учеников разных классов и групп.
Согласно поправкам, один класс, группа или курс в процессе обучения находится по существу в такой же ситуации, что и рабочий коллектив. Таким образом, нет необходимости вводить в его рамках требование дистанцирования, однако необходимо организовать дистанцирование учащихся различных классов и групп.
Образовательные учреждения должны оценить конкретные обстоятельства и риски, чтобы свести к минимуму возможность распространения инфекции, и проинформировать учащихся, их законных представителей, персонал и поставщиков услуг об этих требованиях.
Поправки также предусматривают, что школа должна организовывать потоки учащихся, работников и других лиц, не допуская скученности и больших скоплений людей в местах общего пользования.
С учетом этого образовательным учреждениям необходимо будет планировать, как более эффективно организовать питание учащихся, предусмотрев время для обеденных перерывов, мытья рук и безопасного распределения пищи.
Для уменьшения числа факторов, затрудняющих своевременную подачу пищи, Министерство здравоохранения планирует пересмотреть требования Кабинета министров в отношении норм питания для учащихся учебных заведений, сократив количество обязательных приемов пищи. Такое отступление от нынешнего меню будет установлено до конца учебного года.
С возобновлением процесса очного обучения не планируется прекращать продажу продуктов питания в образовательных учреждениях, если руководство образовательного учреждения и торговцы могут обеспечить, чтобы различные потоки учащихся не пересекались в этих торговых точках, а также обеспечить возможность дезинфекции рук.
Прежде чем организовывать какие-либо внеклассные мероприятия или мероприятия, которые не имеют прямого отношения к процессу обучения, образовательному учреждению необходимо будет рассмотреть возможности соблюдения мер предосторожности и снизить риски путем обеспечения требований дистанцирования и гигиены. Приоритет рекомендуется отдавать мероприятиям на свежем воздухе и в других местах, где можно соблюдать требования дистанцирования.
В то же время в школах должен будет применяться соответствующий алгоритм уборки помещений, чтобы уменьшить распространение инфекции.
Высшие учебные заведения и колледжи
Что касается профессионального обучения, то все виды стажировок в компаниях могут проходить как очно, так и дистанционно, при условии оценки рисков. Этот подход также относится к колледжам и университетам.
Высшие учебные заведения и колледжи в свою очередь обязаны собирать информацию о времени прибытия и адресе проживания иностранных студентов, а также по возможности сотрудничать с иностранными студентами, обеспечивая им возможность самоизоляции, если она необходима по прибытии в Латвию в конкретном случае.
Отдельно упоминается, что в программах обучения взрослых ограничение на максимальное количество людей в группе до 50 человек сохранится до 31 октября этого года. Кроме того, к этим учащимся применяются требования дистанцирования.
Дошкольные учреждения
Поправки не устанавливают каких-либо новых требований для дошкольных образовательных учреждений и мест оказания услуг по присмотру за детьми - они будут работать в обычном режиме при условии соблюдения общих мер предосторожности.
Правила также предусматривают, что в детских лагерях количество детей в группе должно составлять не более 30 человек. Это требование будет в силе до 31 октября.
Данные поправки к правилам Кабинета министров вступят в силу 1 августа.
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