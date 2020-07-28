Школьники будут учиться очно, но с обеспечением ряда мер безопасности

Министерство образования и науки (МОН) и Государственный центр содержания образования (VISC) сообщили, что организация обучения со следующего учебного года планируется по трем моделям. Если эпидемиологическая ситуация сохранится примерно такой же как сейчас, будет реализована модель А, и с 1 сентября в образовательных учреждениях возобновится очное обучение.

Поправки, поддержанные правительством, предусматривают, что и в этом случае при необходимости учебный процесс может быть частично реализован дистанционно, например, один день в неделю, в случае переполненности мест общего пользования и с целью организации потоков учащихся.

МОН отмечает, что это условие в общеобразовательных учреждениях применимо только к 7-12-м классам, которым легче заниматься дистанционно, чем ученикам 1-6-х классов.

Для успешной реализации учебного процесса руководству образовательного учреждения необходимо будет определить порядок организации учебно-педагогической работы, в том числе установить каналы связи с учащимися и их родителями.

Образовательные учреждения в сотрудничестве с их учредителем должны также составить план действий на случай, если эпидемиологическая ситуация ухудшится и обучение будет необходимо проводить дистанционно.

МОН подчеркивает, что если Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) обнаружит случай Covid-19, который будет связан с конкретным учебным заведением, SPKC проведет эпидемиологическое расследование, на основе результатов которого будут определены конкретные противоэпидемические меры, в том числе при необходимости введение карантинных мер в образовательном учреждении и дистанционное обучение.

Переход на дистанционное обучение возможен также в случае существенного роста заболеваемости на конкретной административной территории.

Поправки предусматривают, что учебные заведения по мере возможности не должны проводить мероприятия, предполагающие скопление учеников разных классов и групп.

Согласно поправкам, один класс, группа или курс в процессе обучения находится по существу в такой же ситуации, что и рабочий коллектив. Таким образом, нет необходимости вводить в его рамках требование дистанцирования, однако необходимо организовать дистанцирование учащихся различных классов и групп.

Образовательные учреждения должны оценить конкретные обстоятельства и риски, чтобы свести к минимуму возможность распространения инфекции, и проинформировать учащихся, их законных представителей, персонал и поставщиков услуг об этих требованиях.

Поправки также предусматривают, что школа должна организовывать потоки учащихся, работников и других лиц, не допуская скученности и больших скоплений людей в местах общего пользования.

С учетом этого образовательным учреждениям необходимо будет планировать, как более эффективно организовать питание учащихся, предусмотрев время для обеденных перерывов, мытья рук и безопасного распределения пищи.

Для уменьшения числа факторов, затрудняющих своевременную подачу пищи, Министерство здравоохранения планирует пересмотреть требования Кабинета министров в отношении норм питания для учащихся учебных заведений, сократив количество обязательных приемов пищи. Такое отступление от нынешнего меню будет установлено до конца учебного года.