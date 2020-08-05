"Я хотела жить, я просто хотела жить". Инициатива, которая спасает жизни

"Столько молодежи, как жалко всех. Лекарства не было, они все умерли. Я, наверное, должна была жить, чтобы это лекарство отвоевывать как-то", - делится автор инициативы.

Этим летом Татьяне исполняется 60 лет, она все еще принимает препарат Keytruda и борется с меланомой. Говорит, что ее случай запущенный - если бы получила лекарство сразу, возможно, была бы уже здоровой. Татьяна всегда была оптимистично настроена и с самого начала верила в успех своей инициативы.

"Я вообще все считала реальным с первого дня, когда уже говорила, что будет лекарство. Я все время спорила с дочкой, что лекарство появится. Даже если не у нас в стране, то за границей обязательно придумают. И действительно, препарат появился", - отмечает Бичик.

Автор инициативы "Государство должно последовать примеру Литвы и Эстонии и поддержать людей, страдающих тяжелой формой меланомы" считает, что Manabalss.lv - это нужная площадка, на которой люди могут высказывать свое мнение и решать глобальные проблемы.

"А вот куда человеку идти с таким вопросом? К кому? Я столько организаций прошла, все видела и слышала. Хорошо, что есть место, где человек может поднимать такие вопросы", - отмечает Татьяна.

По ее словам, причина создания инициативы очень проста: "Я хотела жить, я просто хотела жить".

Одна сильная женщина решила бороться за свою жизнь и помогла спасти других. Инициатива, созданная Татьяной, набрала 10 000 подписей и была одобрена в 2017 году - тогда лекарство Keytruda стало доступно всем больным, страдающим от меланомы. Но на этом борьба за бесплатное лечение меланомы в Латвии не закончилась.

Судьба инициативы

Дальнейшей судьбой инициативы занялись представители общества "На шаг впереди меланомы". Лекарство Keytruda стало доступно для больных, но это было только начало пути в борьбе за бесплатное лечение меланомы в Латвии.

Согласно информации портала Manabalss.lv, в 2018 году Национальная служба здравоохранения (NVD) включила новые, инновационные лекарства для лечения меланомы в список возмещения, но некоторые пациенты с этим диагнозом все еще не могли их получить. Поэтому был открыт сбор дополнительных подписей под инициативой, выдвинутой в апреле 2017 года, и в сентябре 2019-го она была подана в Сейм.

По словам NVD, благодаря этой инициативе лечение метастатической меланомы в Латвии, как и в других странах Балтии, будет осуществляться в соответствии с международными рекомендациями по лечению меланомы.

В Латвии пациентам с метастатической меланомой до сих пор возмещали только один вид медикаментов. Если они оказывались недейственными и была необходимость в следующем уровне иммунотерапии, то государство его не компенсировало. Стоимость таких лекарств - от 3000 до 4000 евро за дозу. Курс может состоять из нескольких доз, поэтому пациентам приходилось собирать пожертвования на лечение. Был случай, когда человек умер, не дождавшись сбора пожертвований.

Согласно данным инициативы на Manabalss.lv, в 2017 году в Латвии было зарегистрировано 11,8 случая меланомы на 100 000 населения, что является средним показателем по Европе. В среднем в Латвии - 200 новых случаев заболевания в год, и до сих пор около 80 пациентов из этого числа от этой болезни умирали.

В январе 2020 года компенсируемое государством лечение меланомы стало доступно в Латвии всем пациентам с данным диагнозом.

Лечение меланомы в Латвии сегодня

По словам руководителя общества "На шаг впереди меланомы" Ольги Валцини, сейчас ситуация с лечением меланомы в Латвии очень хорошая.

У нас есть почти все из основных европейских и мировых указаний по лечению меланомы.

Некоторых лекарств в Латвии еще нет, но это не связано с тем, что государство не хочет их компенсировать. Скорее, это связано с производителями медикаментов и механизмами компенсации. Фактически пациентам с меланомой нет необходимости уезжать за границу и искать помощи там, не надо собирать деньги, так как сейчас лечение в Латвии происходит так же, как в Германии, Франции, Швеции, Польше, Эстонии и Литве.

*Меланома - злокачественная опухоль, возникающая из меланоцитов - клеток, содержащих темный пигмент меланин.