Рижская дума планирует выплатить Rīgas satiksme компенсацию в размере более 900 тыс. евро

Временная администрация Рижской думы планирует предоставить предприятию общественного транспорта Rīgas satiksme в виде компенсаций в связи с ограничениями из-за Covid-19 еще более 900 тыс. евро.
В повестку заседания временной администрации 6 августа включен вопрос о выделении средств из бюджетной программы "Расходы на непредвиденные случаи".
Проект решения предусматривает предоставление дополнительной дотации в размере 906 705 евро для увеличения финансирования в рамках бюджетной программы "Услуги общественного транспорта в Риге".
Как указано в письме Rīgas satiksme, приложенном к проекту решения, средства необходимы для компенсации убытков, вызванных мерами предосторожности в общественном транспорте из-за пандемии Covid-19 2020 года.
Ранее временная администрация Рижской думы выделила учреждениям самоуправления почти 3 млн евро на различные компенсации, связанные с Covid-19. Большая часть этих средств была выделена Rīgas satiksme - 2,29 млн евро.
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