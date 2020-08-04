Рижская дума планирует выплатить Rīgas satiksme компенсацию в размере более 900 тыс. евро

В повестку заседания временной администрации 6 августа включен вопрос о выделении средств из бюджетной программы "Расходы на непредвиденные случаи".

Проект решения предусматривает предоставление дополнительной дотации в размере 906 705 евро для увеличения финансирования в рамках бюджетной программы "Услуги общественного транспорта в Риге".

Как указано в письме Rīgas satiksme, приложенном к проекту решения, средства необходимы для компенсации убытков, вызванных мерами предосторожности в общественном транспорте из-за пандемии Covid-19 2020 года.

Ранее временная администрация Рижской думы выделила учреждениям самоуправления почти 3 млн евро на различные компенсации, связанные с Covid-19. Большая часть этих средств была выделена Rīgas satiksme - 2,29 млн евро.