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Как тратить меньше на продукты? Латвийцы делятся хитростями

Магазин. Иллюстративное изображение

Хлеб - по 1,50 евро, масло - за 2,30, а куриное филе стремится к 7 евро за кило. Даже картофель, некогда один из самых доступных продуктов, уже не кажется таким дешевым. TVNET+ разобрался, что происходит с ценами, экономят ли латвийцы на продуктах и за счет чего можно уменьшить чек.

"В последнее время цены в магазинах просто зашкаливают. Раньше я причисляла себя к середине среднего слоя и не смотрела на ценники, но, кажется, теперь пора начинать планировать", - говорит Ирина, преподаватель и сотрудник медицинской сферы. Она добавляет, что еще пару лет назад укладывалась в 30 евро за стандартный набор продуктов. Сейчас с тем же списком чек перевалил за 50 евро.

Согласно опросу жителей, домохозяйство в Латвии в среднем тратит на продукты около 355 евро в месяц. Люди в возрасте от 40 до 49 лет чаще тратят свыше 400 евро, а молодые люди, пенсионеры и те, кто живет один, расходуют меньше.

"Время импульсивных покупок в нашей семье закончилось", - говорит Алексей, житель рижского микрорайона Иманта, отец двоих детей. Он поделился с TVNET+, что разработал свою систему, которая позволяет ему экономить на продуктах питания до 60 евро в месяц.

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