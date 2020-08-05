Тяжелоатлетка Ребека Коха завершает спортивную карьеру

"Сегодня во время видеоконференции Коха объявила, что завершает спортивную карьеру. Мы уважаем выбор Ребеки и благодарим её за проделанную работу. Мы договорились, что до 1 сентября получим письменное заявление о выходе из олимпийской сборной и приостановке финансирования", - сообщил руководитель латвийской олимпийской сборной (ЛОС) Эйнар Фогелис, добавив, что с получением заявления будет прекращено финансирование спортсменки.

В видеоконференции участвовали президент ЛОК Жорж Тикмерс и тренеры Эдуард Андрушкевич и Виктор Щербатых.

ЛОС оказывает финансовую поддержку представителям олимпийских видов спорта. Коха входит в состав "А" сборной, и в 2020 году она получила финансирование в размере 14 050 евро.

Напомним, недавно латвийская звезда тяжёлой атлетики Ребека Коха в социальной сети Instagram объявила, что стала мусульманкой.

Как сообщалось ранее, этой весной спортсменка обручилась с метателем диска катарского происхождения Моазом Мохаммедом Ибрагимом. Отношения между ними начались около восьми месяцев назад, когда они встретились на соревнованиях.

Ранее планировалось, что Коха примет участие в чемпионате Европы, который пройдёт в Москве с 31 октября по 8 ноября.

В прошлом году в Бухаресте Коха второй раз подряд завоевала титул чемпионки Европы.