Немиро: Новая методика расчета тарифов будет означать увеличение счетов за электричество

Немиро считает, что методика расчета тарифов, представленная АО Augstsprieguma tīkls на утверждение Комиссии по регулированию общественных услуг (SPRK), на самом деле будет означать увеличение счетов за электроэнергию, что самым непосредственным образом повлияет на домохозяйства, компании и муниципалитеты.

Глава комиссии указывает, что работу Augstsprieguma tīkls контролирует Министерство финансов.

В настоящее время SPRK начал процесс утверждения новой методики Augstsprieguma tīkls с целью снижения тарифов, в основном на счет электрораспределительной системы Sadales tīkls, которая в последние годы выполняла крупномасштабные проекты по оптимизации и повышению эффективности.

В июне этого года SPRK изменил методику расчета тарифов на услуги системы передачи электроэнергии Augstsprieguma tīkls, увеличив долю фиксированного компонента или компонента мощности. Немиро отмечает, что, несмотря на возражения Министерства экономики и Sadales tīkls, в методике были определены три вида тарифов, и предстоящие изменения вызывают беспокойство по поводу растущего тарифного неравенства и перекрестного субсидирования.

Как сообщается, Sadales tīkls также указывает, что

запланированные изменения в тарифах на электроэнергию АО Augstsprieguma tīkls могут привести к увеличению счетов за электроэнергию для населения, а также для малых и средних предприятий.

Уже сообщалось, что Augstsprieguma tīkls планирует снизить тарифы на передачу и поднять плату за поддержание мощности со следующего года, введя платы за поддержание мощности для производителей электроэнергии. Представители Augstsprieguma tīkls сообщили LETA, что изменения тарифа на передачу напрямую затронут только тех потребителей электроэнергии, которые подключены к сети передачи, в то время как абсолютное большинство потребителей, включая домохозяйства, могут пострадать после того, как распределительные сетевые компании пересмотрят тарифы. По расчетам Augstsprieguma tīkls, для потребителей, не подключенных напрямую к передающей сети, изменение счета составит до 1%.

Augstsprieguma tīkls - независимый латвийский оператор системы передачи электроэнергии, который обеспечивает работу сети передачи электроэнергии и безопасность системы электроснабжения электроэнергии в Латвии.