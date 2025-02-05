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"У меня долг свыше 20 тысяч". Как обычному человеку подать на банкротство и сколько это стоит?

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Банкрот. Иллюстративное фото
Банкрот. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Рижанка Ливия старается избегать звонков от незнакомых номеров и с опасением открывает почтовый ящик, думая, что это кредиторы шлют напоминание о возврате долгов. Но в Латвии есть легальная процедура, чтобы списать свои долги. TVNET+ разобрался, что нужно, чтобы подать на банкротство, для кого это подходит и во сколько обойдется обычному человеку.

"Мне постоянно пишут и звонят коллекторские компании, а я отвечаю, что у меня нет возможности отдать. Одна девушка даже заявила, что "какое вы имеете право не платить?" Но у меня съемная квартира и маленькая пенсия - мне нечем возвращать", - поделилась Ливия, инвалид второй группы предпенсионного возраста.

Женщина рассказала, что сейчас ее долги составляют около 20 тыс. евро в разных компаниях, и подумывает о том, чтобы пройти процедуру банкротства, потому что устала от постоянных звонков коллекторов.

TVNET+ рассчитал, выгодно ли Ливии пройти процедуру банкротства.

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