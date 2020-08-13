Минск может потерять право на проведение чемпионата мира по хоккею

Весной будущего года чемпионат мира должен пройти в Риге и Минске. Однако вице-президент IIHF Калерво Куммола рассказал, что поднял вопрос о месте проведения турнира после политических протестов в Беларуси, пишет pressball.by со ссылкой на is.fi.

Куммола на заседании IIIHF 11 августа сообщил о политической и эпидемиологической ситуации в Беларуси.

"Через две недели мы посмотрим, что происходит в Беларуси - успокоилась ситуация или нет", - заявил после сообщения Куммолы президент IIHF Рене Фазель.

Куммола также рассказал, что его взгляды не сошлись с позицией представителя Беларуси, который, по его словам, утверждал, что не стоит смешивать политику со спортом, сообщает портал.

Куммола был уверен, что политическая ситуация в Беларуси и отношение к эпидемии нового коронавируса доведёт до того, что у Минска отнимут права на проведение чемпионата, так как государство вложило большие средства в развитие хоккея. Он предложил подождать две недели, а потом оценить ситуацию.