Чт, 13.08.2020
Правительство Беларуси должно немедленно прекратить насилие против мирных жителей, освободить политзаключенных и журналистов, а применение силы недопустимо. Урмас Рейнсалу, глава МИД Эстонии
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Четвертый вечер протестов в Беларуси: увольнения журналистов с госканалов и меньше задержаний

ФОТО: EPA/Scanpix

9 августа в Беларуси прошли выборы президента. Уже несколько суток после закрытия избирательных участков в соседней стране неспокойно. RUS TVNET ведет текстовую прямую трансляцию, рассказывая о самом главном из того, что там происходит.

13 августа. Главное:

  • Протесты продолжились и в ночь на 13 августа. Задержаний и столкновений было меньше. 
  • Протесты снова были локальными, люди выходили на дороги рядом с домами.
  • Глава МВД Беларуси поручил не трогать журналистов на акциях протеста. Но задержания все же были.
  • У большей части жителей Беларуси снова доступен интернет.
  • Весь вечер 12 августа появлялись видеоролики с бывшими (и не только) военнослужащими и милиционерами - они выбрасывали свою форму, призывая силовиков перестать применять силу к протестующим.
  • Утром власти Литвы допускали, что Светлана Тихановская запишет обращение или поговорит с журналистами. Этого не случилось.
  • В Минске несколько сотен женщин с цветами в руках встали в цепь в знак поддержки пострадавших демонстрантов.
  • Бизнесмен Микита Микадо, уроженец Беларуси, живущий сейчас в США, пообещал финансовую помощь силовикам, которые хотят "перейти на сторону добра".

Текстовая прямая трансляция:

Галерея: Беларусь выбирает президента

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