Четвертый вечер протестов в Беларуси: увольнения журналистов с госканалов и меньше задержаний

9 августа в Беларуси прошли выборы президента. Уже несколько суток после закрытия избирательных участков в соседней стране неспокойно. RUS TVNET ведет текстовую прямую трансляцию, рассказывая о самом главном из того, что там происходит.
13 августа. Главное:
- Протесты продолжились и в ночь на 13 августа. Задержаний и столкновений было меньше.
- Протесты снова были локальными, люди выходили на дороги рядом с домами.
- Глава МВД Беларуси поручил не трогать журналистов на акциях протеста. Но задержания все же были.
- У большей части жителей Беларуси снова доступен интернет.
- Весь вечер 12 августа появлялись видеоролики с бывшими (и не только) военнослужащими и милиционерами - они выбрасывали свою форму, призывая силовиков перестать применять силу к протестующим.
- Утром власти Литвы допускали, что Светлана Тихановская запишет обращение или поговорит с журналистами. Этого не случилось.
- В Минске несколько сотен женщин с цветами в руках встали в цепь в знак поддержки пострадавших демонстрантов.
- Бизнесмен Микита Микадо, уроженец Беларуси, живущий сейчас в США, пообещал финансовую помощь силовикам, которые хотят "перейти на сторону добра".
Текстовая прямая трансляция:
Галерея: Беларусь выбирает президента
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