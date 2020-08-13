Чт, 13.08.2020
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Российского футболиста Фёдора Смолова обокрали в ночном клубе

Фёдор Смолов

ФОТО: AFP/SCANPIX

Российского футболиста Фёдора Смолова обокрали в одном из ночных клубов Барселоны. Об сообщает El Caso со ссылкой на источники в полиции.

El Caso утверждает, что футболиста обокрали, пока он отдыхал со своими друзьями. Среди похищенных вещей - часы стоимостью 300 тысяч евро.

Сообщается, что инцидент произошёл 19 июля, когда "Сельта" проводила заключительный матч чемпионата Испании на выезде против "Эспаньола". Российский футболист в этом матче участия не принимал.

Напомним, Фёдор Смолов перебрался в испанскую "Сельту" этой зимой. За время выступлений за команду из Виго форвард забил два гола, а летом вернулся в "Локомотив" из аренды.

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