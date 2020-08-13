15-летний Сергей Пиняев вошёл в историю российского футбола

Для Пиняева матч против "Иртыша" стал всего лишь третьим на взрослом уровне. До этого футболист ни разу не выходил в основе. В этот раз Пиняев также вышел на замену, а на 64-й минуте матча отправил мяч в ворота "Иртыша", удвовив преимущество своей команды.

Пиняев стал самым молодым игроком, который забивал в ФНЛ - 15 лет, 9 месяцев и 10 дней. Стоит отметить, что молодой футболист побил предыдущий рекорд больше чем на год (полузащитник "Зенита-2" Даниил Шамкин забил в возрасте 16 лет, 11 месяцев и 3 дней).

Добавим, что во всех трёх матчах Пиняева во взрослом футболе он отметился голевым действием (гол и два ассиста).

Про Сергея Пиняева впервые заговорили в 2018 году, когда 13-летний футболист съездил на недельную стажировку в "Манчестер Юнайтед", сыграл за юношескую команду в выстовочном матче против "Бари" и забил 5 голов.

Сегодня портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 15-летнего игрока в 200 тысяч евро. Таким образом, Пиняев входит в десятку наиболее ценных игроков мира 2004 года рождения.