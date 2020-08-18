Победительница X Faktors в Латвии - белоруска Кэтти: "Хватали всех: подростков, женщин, мужчин"

К слову, на некоторых избирательных участках комиссия вызывала ОМОН, и уже тогда были задержаны независимые наблюдатели и избиратели.

- Вы активно принимаете участие в протестах. Вам не страшно?

- Поначалу было очень страшно! Видя своими глазами этот ужас, слушая истории задержанных о том, в каких условиях они были, о том зверском насилии, которое они пережили, видя их избитые тела...

Но на четвертый день вышли женщины с цветами и все изменилось! Нас перестали бить и преследовать до подъездов своих домов. Начались забастовки. Мэры стали выходить к народу, хотя никогда этого не делали.

Сейчас люди массово каждый день выходят на мирные протесты. На улицах страны такая красота! Все убирают за собой мусор, разуваются, чтобы встать на лавочку, привозят воду и еду друг другу, поют песни, улыбаются. Такого единения я никогда не видела. Но страх не ушел. В невмешательстве правоохранительных органов чувствуется подвох. Все равно кажется, что вот-вот снова начнется этот кошмар. Я уже не чувствую себя в безопасности. Но оставаться безучастной я тоже не могу.

- Могут ли женщины стать какой-то значимой силой на протестах?

- Как показала практика - могут. Ведь нельзя же бить матерей, жен... Многие женщины не могли найти своих близких, мужей, детей после трех дней геноцида. Женщины вышли для того, чтобы остановить насилие, чтобы достучаться до этой власти, чтобы вернуть своих родных. И это сработало. Цветы, слезы и любовь стали мощным оружием. С этого дня этот ужас прекратился.

Насчет объятий с силовиками у меня лично чувство двоякое. С одной стороны, это выражение мира, нейтрализация агрессии. Почему бы и нет. С другой - далеко не все поддержали эти объятия, так как просто взять забыть и простить прошлые дни и мучения заключенных невозможно. Многие до сих пор не нашли своих близких. 76 человек пропали без вести. Живы ли они, никто не знает. И отпустили еще тоже не всех.

- А работники культуры? Какое настроение в их рядах?

- Весомое большинство артистов высказали свое мнения в социальных сетях в пользу мирных протестов. Многие ведущие и журналисты уволились. Кто-то до выборов, кто-то - после. Мне кажется, что ни один артист не промолчал, по крайней мере после того, как началось насилие. Есть и те, кто поддерживает Лукашенко, есть те, кто соблюдает нейтралитет. Написано уже много песен, написано много стихов, немало картин.

Высказывались даже люди очень уважаемые и почитаемые в белорусской культуре. Отказались от наград, которые вручал им Лукашенко. Призывали остановить насилие. Многие писали мне: "Да, мне уже здесь не выступать, но молчать я не могу!".

- Что бы вы сказали тем, кто наблюдает за происходящим из других стран и сопереживает вам - белорусам?

- Я так благодарна всем, кто нас поддерживает! Невозможно передать словами, как это вдохновляет, воодушевляет! В дни отсутствия интернета каждый остался наедине с самим собой. Не было возможности поделиться происходящим с общественностью. Некому было подать сигнал о помощи. Но потом я получила огромное количество сообщений из разных стран! Все переживали, спрашивали, в порядке ли я и как могут помочь. Очень много писем из Латвии от друзей и подписчиков. Я мысленно обнимаю каждого из вас! Слезы надежды и радости на глазах, когда читаю эти письма. Я перечитываю их каждый день... Спасибо за веру! Спасибо за поддержку! Спасибо за помощь!

Кэтти ФОТО: Toms Norde