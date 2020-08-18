Победительница X Faktors в Латвии - белоруска Кэтти: "Хватали всех: подростков, женщин, мужчин"

Исполнительница белорусского происхождения Кэтти (Катрина Рудницкая) стала победительницей шоу на Латвийском телевидении X Faktors в 2018 году. Девушка не раз удивляла зрителей и жюри. Сейчас она одна из активных участников протестов в Беларуси. RUS TVNET смог связаться с певицей и расспросить о происходящем.
- Что вы ощущаете по поводу происходящего в Беларуси?
- Эти выборы - откровенный плевок в лицо не только белорусскому народу, но и всему миру. Нас и раньше обманывали, но мы почему-то молчали. Но в этом году власть даже не старалась прикрывать и оправдывать свои ошибки, ложь и уловки. Нас всех держали за дураков и выставляли таковыми.
Первые дни после выборов я ощущала ужас! Я была полностью разбита, подавлена. Люди вслепую вышли на улицы своих городов (интернет отключили во всей стране) и встретились лицом к лицу со светошумовыми гранатами, слезоточивым газом, резиновыми пулями, водометами, огромным количеством силовых структур. Страна погрузилась в хаос на три дня. Везде сверкали вспышки, слышались взрывы и сигналы машин, шум от огромных толп. По ночам на улицу выходить было опасно. Людей вылавливали поодиночке, избивали и задерживали. Хотя избиения и задержания происходили не только по ночам. В руки ОМОНа попадались не только митингующие, но и люди, совершенно не имеющие к этому отношения. Никто не разбирался, хватали всех: несовершеннолетних подростков, женщин, мужчин... Даже тех, кто приходил к следственному изолятору забрать своих близких.
Никогда бы не поверила, что такое может происходить в Беларуси. У нас очень тихий и мирный народ. Никогда бы не поверила, что власть может так подло поступить.
- Голосовали ли вы на последних выборах? Как это было?
- Да, голосовала. Я очень ждала этих выборов. Мой голос был отдан за Светлану Тихановскую. Признаться, я всегда была аполитична. В этом году у меня открылись глаза.
Тут большую роль сыграла пандемия коронавируса, во время которой белорусы поняли, что власти на нас плевать. В нашей стране существование вируса отрицали, сказали, что это психоз. Из уст Лукашенко слышались оскорбления в адрес своего народа. Но люди болели и умирали. В документах писали, что смерть наступила от пневмонии, от осложнений хронических болезней и т. д., делая красивую картинку в статистике. Пандемия была двойственной. Вируса вроде нет, но, когда надо, ссылались именно на него.
Например, независимых наблюдателей на избирательные участки не пускали, сославшись именно на Covid-19. Убрали шторки на выборах (нарушив тайну голосования) тоже из-за него. Удобно, не правда ли?
- Что происходило на избирательных участках?
- На моем избирательном участке все проходило довольно оперативно, очереди большой не было, процесс шел быстро. Люди проверяли бюллетени на предмет "брака" и только потом шли голосовать.
Поясню. Все заранее были проинструктированы на предмет того, что законно, а что - нет. Оппозиция приходила на участки с белыми ленточками на руках. Таким людям часто давали бюллетени, которые не соответствуют правилам: на обратной стороне листа подпись только одного члена комиссии, хотя должно быть минимум две; какая-то дорисованная точечка напротив другого кандидата. Такие бюллетени впоследствии попадали в список недействительных. Каждый, кто замечал подобное, просил новый бюллетень. На других участках собирались огромные очереди, проголосовать успели не все. В 8 часов вечера люди собирались возле избирательных участков, чтобы узнать результаты. Около 100 участков вывесили честный результат. А все остальные сбежали, так и не показав протокол, а кто-то вывесил ложь. С моего участка комиссия сбежала через заднюю дверь. С этого момента люди начали двигаться в сторону центра своих городов. А там... я уже говорила, что их там ждало...
К слову, на некоторых избирательных участках комиссия вызывала ОМОН, и уже тогда были задержаны независимые наблюдатели и избиратели.
- Вы активно принимаете участие в протестах. Вам не страшно?
- Поначалу было очень страшно! Видя своими глазами этот ужас, слушая истории задержанных о том, в каких условиях они были, о том зверском насилии, которое они пережили, видя их избитые тела...
Но на четвертый день вышли женщины с цветами и все изменилось! Нас перестали бить и преследовать до подъездов своих домов. Начались забастовки. Мэры стали выходить к народу, хотя никогда этого не делали.
Сейчас люди массово каждый день выходят на мирные протесты. На улицах страны такая красота! Все убирают за собой мусор, разуваются, чтобы встать на лавочку, привозят воду и еду друг другу, поют песни, улыбаются. Такого единения я никогда не видела. Но страх не ушел. В невмешательстве правоохранительных органов чувствуется подвох. Все равно кажется, что вот-вот снова начнется этот кошмар. Я уже не чувствую себя в безопасности. Но оставаться безучастной я тоже не могу.
- Могут ли женщины стать какой-то значимой силой на протестах?
- Как показала практика - могут. Ведь нельзя же бить матерей, жен... Многие женщины не могли найти своих близких, мужей, детей после трех дней геноцида. Женщины вышли для того, чтобы остановить насилие, чтобы достучаться до этой власти, чтобы вернуть своих родных. И это сработало. Цветы, слезы и любовь стали мощным оружием. С этого дня этот ужас прекратился.
Насчет объятий с силовиками у меня лично чувство двоякое. С одной стороны, это выражение мира, нейтрализация агрессии. Почему бы и нет. С другой - далеко не все поддержали эти объятия, так как просто взять забыть и простить прошлые дни и мучения заключенных невозможно. Многие до сих пор не нашли своих близких. 76 человек пропали без вести. Живы ли они, никто не знает. И отпустили еще тоже не всех.
- А работники культуры? Какое настроение в их рядах?
- Весомое большинство артистов высказали свое мнения в социальных сетях в пользу мирных протестов. Многие ведущие и журналисты уволились. Кто-то до выборов, кто-то - после. Мне кажется, что ни один артист не промолчал, по крайней мере после того, как началось насилие. Есть и те, кто поддерживает Лукашенко, есть те, кто соблюдает нейтралитет. Написано уже много песен, написано много стихов, немало картин.
Высказывались даже люди очень уважаемые и почитаемые в белорусской культуре. Отказались от наград, которые вручал им Лукашенко. Призывали остановить насилие. Многие писали мне: "Да, мне уже здесь не выступать, но молчать я не могу!".
- Что бы вы сказали тем, кто наблюдает за происходящим из других стран и сопереживает вам - белорусам?
- Я так благодарна всем, кто нас поддерживает! Невозможно передать словами, как это вдохновляет, воодушевляет! В дни отсутствия интернета каждый остался наедине с самим собой. Не было возможности поделиться происходящим с общественностью. Некому было подать сигнал о помощи. Но потом я получила огромное количество сообщений из разных стран! Все переживали, спрашивали, в порядке ли я и как могут помочь. Очень много писем из Латвии от друзей и подписчиков. Я мысленно обнимаю каждого из вас! Слезы надежды и радости на глазах, когда читаю эти письма. Я перечитываю их каждый день... Спасибо за веру! Спасибо за поддержку! Спасибо за помощь!
Напомним, в Беларуси после президентских выборов 9 августа, на которых, по данным ЦИК, с результатом 80% голосов победил Александр Лукашенко, начались массовые протесты. Были задержаны почти 7 тысяч человек, многих из них избивали, двое погибли. RUS TVNET подробно следит за происходящим в стране.