События в Беларуси: День завершился митингом у изолятора. Утром - продолжение

Неделя, изменившая Беларусь: после президентских выборов 9 августа, на которых, по данным ЦИК, с результатом 80% голосов победил Александр Лукашенко, страна вышла на улицы. "Вы - овцы, народец, пушечное мясо, криминал и во всем виноваты провокации извне по методичке", - говорит своему народу и союзникам Лукашенко.
Народ же встает в цепи солидарности, целует силовиков, опустивших щиты, снимает тапки, залезая на скамейки, и убирает за собой мусор после протестов. Их избивают, а они дарят цветы друг другу и поют народные песни. Они удивляют весь мир и, возможно, самих себя. RUS TVNET следит за развитием событий в соседнем государстве.
17 августа. Главное:
- К вечеру люди снова начали выходить на акцию протеста. Место сбора - площадь Независимости. После этого тысячи человек направились к изолятору на Окрестина.
- Люди простояли у изолятора почти до полуночи, но разошлись, чтобы вернуться утром.
- Ангела Меркель пообщается по телефону с Владимиром Путиным. Тема - Беларусь.
- Лукашенко заявил о возможности перевыборов. Но только после принятия новой Конституции.
- Партии Европарламента назвали Лукашенко персоной нон грата и попросили Россию не вмешиваться
- Глава штаба Тихановской Мария Мороз призвала белорусов бастовать.
- Евросоюз проведет внеочередной саммит в связи с событиями в Беларуси.
- Лукашенко прилетел на Минский завод колесных тягачей. Рабочие других заводов собрались неподалеку и выступили против Лукашенко.
- Тихановская в новом видеообращении заявила, что готова стать национальным лидером перед новыми выборами.
- К забастовке присоединились более трехсот сотрудников государственного телевидения.
- Великобритания не признает результатов белорусских выборов.
- СМИ сообщили о грузовиках Росгвардии, следовавших в сторону границы с Беларусью.
- МИД Латвии вызвал посла Беларуси.
- Текстовая прямая трансляция:
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