Ребека Коха показала, как мотивирует своего жениха на тренировках

Как свидетельствуют снятые Кохой видео, ее любимый установил новый личный рекорд.

"Мы никогда не останавливаемся! Всегда рядом со мной с любовью и поддержкой - Ребека Коха!", - подписал видео Моаз Мохаммед Ибрагим.

На видео слышно, как Коха на фоне подбадривает любимого, говоря: "Давай, давай, давай!".

Она публично похвалила жениха, сообщив: "Это мой малыш! День личных рекордов! Мы движемся к цели! Всегда поддерживаю".

Напомним, 26 июля Коха сообщила, что приняла ислам.

В свою очередь 5 августа на пресс-конференции она сообщила о завершении карьеры спортсменки.