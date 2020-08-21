Ребека Коха показала, как мотивирует своего жениха на тренировках

Тяжелоатлетка Ребека Коха, которая недавно сообщила об уходе из спорта, сейчас активно принимает участие в тренировках своего жениха, катарского метателя диска Моаза Мохаммеда Ибрагима.
Как свидетельствуют снятые Кохой видео, ее любимый установил новый личный рекорд.
"Мы никогда не останавливаемся! Всегда рядом со мной с любовью и поддержкой - Ребека Коха!", - подписал видео Моаз Мохаммед Ибрагим.
На видео слышно, как Коха на фоне подбадривает любимого, говоря: "Давай, давай, давай!".
Она публично похвалила жениха, сообщив: "Это мой малыш! День личных рекордов! Мы движемся к цели! Всегда поддерживаю".
Напомним, 26 июля Коха сообщила, что приняла ислам.
В свою очередь 5 августа на пресс-конференции она сообщила о завершении карьеры спортсменки.
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