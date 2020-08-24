Житель Саратова за изнасилование и убийство 9-летней девочки получил пожизненный срок

Как RUS TVNET рассказывал ранее, девятилетняя Лиза Киселева утром 9 октября 2019 года ушла из дома в школу и по пути пропала. Тело девочки 10 октября в гаражах недалеко от дома нашла полиция.

Тихий зеленый район провинциального Саратова. Сделал несколько фото практически рядом с домом. Погибла 9-летняя Лиза Киселева. Задушена рецидивистом. pic.twitter.com/vcH0pQAs8z — Мизантроп (@madly_hating) October 12, 2019

По делу арестовали 35-летнего Михаила Туватина, ему предъявили обвинение по статьям "Убийство малолетнего ребенка, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера" и "Иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста". Слушание дела проходило в закрытом режиме. Гособвинитель и потерпевшая сторона просили суд приговорить Туватина к пожизненному сроку.

ФОТО: Кадр видео

Как сообщила пресс-служба суда, Туватин признан виновным по обоим эпизодам преступления, отбывать пожизненное наказание он будет в исправительной колонии особого режима.

По версии следствия, утром 9 октября 2019 года обвиняемый на территории гаражно-строительного кооператива на улице Высокой затащил девочку в заброшенный гараж, где надругался над ней. Когда девочка стала кричать, звать на помощь и пытаться вырваться, обвиняемый задушил ее, после чего спрятал тело в погребе соседнего заброшенного гаража.

Сообщается, что на предварительном следствии Туватин вину не признал. На первом заседании подсудимый после оглашения обвинительного заключения вину признавал полностью, но на следующий день отказался от признания вины в сексуальном насилии над девочкой.

Также отмечается, что у обвиняемого есть непогашенная судимость за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера. Источник в силовых структурах сообщил, что Туватин был шесть раз судим, в том числе за изнасилование малолетней учащейся той же школы, что и убитая девятилетняя девочка.

Комплексное судебное психолого-сексолого-психиатрическое исследование подтвердило, что он был вменяем, не находился в состоянии аффекта, но у него есть расстройство сексуального предпочтения.