Весь Саратов искал 9-летнюю Лизу. Теперь город требует смерти для ее убийцы

Исчезновение и поиски

Среда, 9 октября, в 7:30 Лиза Киселева отправилась в школу. "Свой путь девятилетняя школьница каждое утро сокращала через гаражи и доходила до школы за пять минут; еще можно было пойти по людной асфальтированной дороге в обход, но эта дорога заняла бы около получаса", - в репортаже с места событий рассказала спецкор "Медузы" Ирина Кравцова.

Около 13:00 мама Лизы пришла за ней в школу. Тут она и узнала, что девочка до школы не дошла. Почувствовав неладное, мама девочки сразу обратилась в полицию.

Практически сразу к поискам подключились и волонтеры из "Лизы Алерт" - некоммерческого общественного объединения, которое занимается в России поиском пропавших без вести людей. К вечеру к развернутому на месте штабу выстроилась уже очередь из почти полутора тысяч человек, желающий присоединиться к поискам.

По словам координатора поисковых групп "Лизы Алерт" Константина Костырина, к утру 10 октября желающих вместе с объединением искать Лизу Киселеву было уже три тысячи человек.

Он признает, что история поиска Лизы "получила колоссальный, наибольший людской отклик за все годы его работы".

Местные же говорят, что по их ощущениям, волонтеры от "Лизы Алерт" составляли только треть от всех горожан, которые участвовали в поиске.

"Если свой ребенок есть, то вопроса, идти ли искать чужого, просто не возникнет. Это же самый большой страх с тех пор как у тебя появляются дети: ты на час упустил его из виду и уже страшно - а вдруг с ним что-то произошло? А тут у тебя на глазах посреди бела дня исчезает ребенок, неважно твой или нет - и ты берешь своего [ребенка] за руку и идешь искать.

Потому что твой самый большой кошмар происходит у тебя на глазах. В это время невозможно сидеть дома и ждать", - цитирует слова местного жителя Виталия "Медуза".

Нашли тело девочки. Убийцу задержали, Саратов негодует

Спустя сутки поисков оперативники обнаружили тело девочки в гараже недалеко от дома и задержали подозреваемого в убийстве. Местные съехались к гаражам, надеясь застать убийцу.

"Люди, которые только что готовы были без устали землю рыть, чтобы найти ее, теперь стали готовы проволокой открутить гандону [убийце] яйца, а самого его закопать", - приводит слова Алексея портал.

Жители заполнили все пространство возле гаражей, залезали на них, обступили машину полиции, думая, что в ней убийца.

Видео: Стихийный митинг в Саратове - жители требуют выдать убийцу

Стихийный митинг удалось остановить, лишь открыв двери и продемонстрировав, что задержанного там нет. Часть митингующих отправилась к управлению МВД с требованием выдать убийцу.

Им оказался ранее судимый 35-летний Михаил Туватин, который, по его словам, убил девочку, испугавшись, будто она расскажет, что он незаконно завладел чужим гаражом.

Сообщается, что Туватин раньше уже был судим шесть раз, в том числе за кражи и изнасилования.

В субботу, 12 октября, по ходатайству следствия подозреваемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Продолжаются следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.

Видео: Подозреваемому в убийстве малолетней девочки избрана мера пресечения

Тем временем саратовцам покоя нет. 11 октября депутаты Госдумы от Саратовской области Евгений Примаков и Ольга Алимова заявили о необходимости вернуть в России смертную казнь, а в сети продолжается сбор подписей под петицией о смертной казни для убийцы Лизы Киселевой, сообщает "Медуза".

"Все люди и весь Саратов в шоке. В городе повсюду еще висят листовки: "Помогите найти ребенка". Девочки уже нет, а девятилетняя Лиза Киселева нам улыбается с листовок, которые висят в городе на столбах, заборах, зданиях...", - с таких слов начинается петиция на change.org.