В "Челси" случилась вспышка коронавируса. Четыре игрока на каратине

По данным издания, в изоляции находятся четыре футболиста: защитник Фикайо Томори, полузащитники Кристиан Пулишич, Мейсон Маунт и форвард Тэмми Абрахам. Все четверо футболистов провели отпуск на греческом острове Миконос.

После возвращения в Лондон они сдали тест на коронавирус, который оказался положительным. Теперь вместо того, чтобы приступить к подготовке к сезону, футболисты вынуждены соблюдать режим самоизоляции.

СМИ сообщают, что кроме упомянутых игроков, в клубе есть и другие случаи заражения.

Греческий остров Миконос уже второй раз на этой неделе доставляет неприятности футболистам из чемпионата Англии. На днях стало известно, что капитан "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр во время отдыха на курорте подрался в баре, оказал сопротивление полиции и получил условный срок.

Новый сезон чемпионата Англии стартует в сентябре. "Челси" откроет сезон-2020/21 выездным матчем против "Брайтона" 14 сентября.