Ребека Коха получила новое имя, которое выбрал для неё муж

Спортсменка в своих сториз рассказала, что зарегистрировала переход в ислам в Турции. Обычно, когда человек переходит в ислам, он меняет имя. Это стало неожиданностью для Ребеки.

ФОТО: instagram.com/rebeka_koha/

22-летняя вентспилчанка написала, что не хотела менять своё имя, потому что оно ей кажется особенным и красивым. Поэтому было принято решение добавить к имени Ребека второе имя. Теперь её зовут Ребека Салсабил Ибрагим.

Ребека отметила, что новое имя выбрал для неё муж и она влюбилась в него сразу же, как услышала. Имя Салсабил означает "место на небесах, откуда ты пьёшь воду".

Бывшая спортсменка также опубликовала пост, в котором запретила средствам массовой информации без письменного разрешения перепечатывать её тексты и использовать фотографии.

Напомним, 26 июля Коха сообщила, что приняла ислам.

В свою очередь 5 августа на пресс-конференции она объявила о завершении карьеры спортсменки.