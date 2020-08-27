Ребека Коха получила новое имя, которое выбрал для неё муж

Бывшая латвийская штангистка Ребека Коха в своём Instagram сообщила, что официально зарегистрировалась как мусульманка и поменяла имя.
Спортсменка в своих сториз рассказала, что зарегистрировала переход в ислам в Турции. Обычно, когда человек переходит в ислам, он меняет имя. Это стало неожиданностью для Ребеки.
22-летняя вентспилчанка написала, что не хотела менять своё имя, потому что оно ей кажется особенным и красивым. Поэтому было принято решение добавить к имени Ребека второе имя. Теперь её зовут Ребека Салсабил Ибрагим.
Ребека отметила, что новое имя выбрал для неё муж и она влюбилась в него сразу же, как услышала. Имя Салсабил означает "место на небесах, откуда ты пьёшь воду".
Бывшая спортсменка также опубликовала пост, в котором запретила средствам массовой информации без письменного разрешения перепечатывать её тексты и использовать фотографии.
Напомним, 26 июля Коха сообщила, что приняла ислам.
В свою очередь 5 августа на пресс-конференции она объявила о завершении карьеры спортсменки.
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