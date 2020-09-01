Конец карьеры? Алина Загитова готовится стать телеведущей

18-летняя олимпийская чемпионка за время своей карьеры выиграла практически всё и теперь пробует себя в новых амплуа. Недавно выяснилось, что Загитова приняла участие в съёмках японской версии фильма "Пальма" Александра Домогарова младшего.

В конце августа стало известно, что Загитова была зачислена на контрактное отделение факультета журналистики Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). Она будет учиться на платной основе.

Теперь Алина решила попробовать себя в роли телеведущей. Sport24 сообщает, что пока эта информация не была подтверждена официально, но судя по тому, что Загитова не заявлена на этапы Кубка России, это легко может оказаться правдой.

Также сообщается, что с фигуристкой велись долгие и сложные переговоры из-за неопределённости Загитовой по поводу её дальнейшей карьеры. Судя по тому, что Загитова согласилась, можно говорить о фактическом завершении профессиональной карьеры - съёмки шоу будут проходить в самый разгар сезона.

Алина Загитова - олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях. На её счету также золото чемпионата мира, Европы и финала Гран-при. В декабре 2019-го Загитова объявила о приостановке карьеры, но вошла в состав сборной России на новый сезон.