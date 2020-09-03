Сразу трое игроков ПСЖ заразились коронавирусом. Среди них Неймар

Несмотря на это, парижане не стали афишировать имена игроков, которые сдали положительный тест на Covid-19. По информации L'Equipe, среди этих трёх игроков бразилец Неймар, а также аргентинцы Анхель Ди Мария и Леандро Паредес.

Сообщается, что в ближайшие дни все игроки и персонал клуба пройдут дополнительное тестирование. Неймар, Ди Мария и Паредес в данный момент находятся на карантине.

L'Equipe сообщает, что многие игроки ПСЖ (в том числе трое вышеперечисленных) после проигранного финала Лиги чемпионов (0:1 от "Баварии") отправились в отпуск на Ибицу, где и могли заразиться коронавирусом.

Стоит добавить, что чемпионат во Франции уже стартовал, но руководство Лиги 1 перенесло матчи первого и второго туров с участием ПСЖ, дав возможность чемпиону отдохнуть после проигранного финала Лиги чемпионов. Первый матч сезона-2020/2021 ПСЖ проведёт 10 сентября против "Ланса".

Добавим, что ПСЖ не первый большой европейский клуб пострадавший от волны коронавируса. 27 августа вирус был выявлен сразу у восьми игроков лондонского "Челси". Заболели Пулишич, Абрахам, Маунт, Томори, Батшуайи, Эмерсон, Баркли и Жоржиньо.