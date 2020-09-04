Пт, 4.09.2020
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Янис Ланге, председатель правления ГАО Latvijas Valsts ceļi

Реваншу быть! Поветкин и Уайт выйдут на ринг уже в ноябре

Диллиан Уайт и Александр Поветкин

ФОТО: Action Images via Reuters/Scanpix

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн сообщил о том, что бой-реванш между российским боксёром Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом состоится в ноябре. Об этом сообщил портал boxingnews24.com.

Отмечается, что второй поединок боксёров состоится в Лондоне 14 или 21 ноября.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что бой может пройти в России, но она не подтвердилась.

Напомним, первый поединок Уайта и Поветкина прошёл 22 августа в Великобритании. В пятом раунде российский боксёр нокаутировал соперника и завоевал титул временного чемпиона WBC, а также почётный пояс WBC Diamond.

Таким образом, на счету 41-летнего Поветкина 36 побед (24 нокаутом), одна ничья и два поражения. На счету 32-летнего Уайта 27 побед (18 нокаутом) и два поражения.

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