Реваншу быть! Поветкин и Уайт выйдут на ринг уже в ноябре

Отмечается, что второй поединок боксёров состоится в Лондоне 14 или 21 ноября.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что бой может пройти в России, но она не подтвердилась.

Напомним, первый поединок Уайта и Поветкина прошёл 22 августа в Великобритании. В пятом раунде российский боксёр нокаутировал соперника и завоевал титул временного чемпиона WBC, а также почётный пояс WBC Diamond.

Таким образом, на счету 41-летнего Поветкина 36 побед (24 нокаутом), одна ничья и два поражения. На счету 32-летнего Уайта 27 побед (18 нокаутом) и два поражения.