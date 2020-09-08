Марию Колесникову задержали на границе с Украиной

По информации государственного агентства "Белта", оппозиционеры пытались незаконно покинуть территорию Беларуси. Марию Колесникову задержали, а Родненков и Кравцов сейчас находятся в Украине.

"Мария Колесникова пыталась незаконно покинуть территорию Республики Беларусь, но была задержана на границе", - говорится в сообщении агентства "Белта.

Telegram-канал TUT.BY опубликовал видео, на котором Иван Кравцов заявляет, что принял решение покинуть территорию Беларуси.

На портале РИА "Новости" было опубликовано видео, на котором Мария Колесникова, а также представители совета Антон Родненков и Иван Кравцов пересекают границу страны.

Задержанная на границе с Украиной член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова не нуждается в медицинской помощи, ее здоровью ничего не угрожает, сообщает РИА "Новости".

По данным РИА "Новости", Колесникову задержали с целью установления обстоятельств инцидента на границе с Украиной.

Светлана Тихановская потребовала немедленно освободить всех задержанных членов Координационного совета и политических заключенных.

"Нельзя держать народ в заложниках. Похищая людей среди дня, Лукашенко демонстрирует свою слабость и страх", — заявила Тихановская, об этом сообщает "Медуза".

По данным "Медузы", в Кремле заявили, что надеются на разъяснения от Беларуси по поводу случившегося.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что похищение людей "никоим образом нельзя одобрить", но похищения нужно отличать от задержаний людей. "Мы в то же время пока не обладаем детальной информацией о том, что же с ней произошло, потому что поступает самая противоречивая информация. Надеемся, что ситуация будет прояснена и мы услышим, собственно, какие-то пояснения, разъяснения или заявления, которые внесут ясность в то, что произошло", - сказал Песков.

Видео: Мария Колесникова пересекает границу Беларуси

Ранее сообщалось, что накануне Марию Колесникову посадили в микроавтобус с надписью "Связь" на борту и увезли в неизвестном управлении.

Напомним, Мария Колесникова стала одним из трех лидеров объединенного штаба Светланы Тихановской. После выборов президента Светлана Тихановская и другой лидер совета Вероника Цепкало были вынуждены покинуть страну, тогда как Колесникова осталась в Беларуси и вошла в президиум Координационного совета.