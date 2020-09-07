В Минске пропала один из лидеров оппозиции Мария Колесникова

Обновление: Родственники Марии Колесниковой подали в милицию заявление об ее исчезновении, сообщил штаб Виктора Бабарико. Как пояснили в штабе, милиция уже занялась поисками Колесниковой.

Женщина рассказала, что произошло это у Национального художественного музея в центре Минска:

"Я прошла вперед и услышала звук падающего на асфальт телефона, какой-то топот, обернулась и увидела, что люди в гражданской одежде и в масках заталкивают Марию в этот микроавтобус, у нее отлетает телефон, один из этих людей телефон поднимает, прыгает в микроавтобус, и они уезжают".

Другой член Координационного совета Павел Латушко рассказал "Интерфаксу", что совет получил информацию о предположительном задержании Колесниковой.

Как сообщает "Медуза" со ссылкой на портал Kyky.org, в понедельник также пропала связь с пресс-секретарем Координационного совета Антоном Родненковым и исполнительным секретарем совета Иваном Кравцовым.

По информации РИА "Новости", МВД Беларуси, Следственный комитет и Комитет госконтроля сообщили, что не обладают информацией о задержании Марии Колесниковой и других членов Координационного совета оппозиции.

Напомним, Мария Колесников стала одним из трех лидеров объединенного штаба Светланы Тихановской. После выборов президента Светлана Тихановская и другой лидер совета Вероника Цепкало были вынуждены покинуть страну, тогда как Колесникова осталась в Беларуси и вошла в президиум Координационного совета.

Тихановская назвала исчезновение Колесниковой, Родненкова и Кравцова похищением с целью запугать оппозицию и сорвать работу координационного совета.

"Власти ошибаются, когда думают, что это нас остановит. Чем больше они запугивают, тем больше людей будет выходить на улицу.

Мы продолжим борьбу, будем добиваться освобождения всех заключенных и проведения новых честных выборов", - цитирует Тихановскую ее пресс-служба.

Согласно обобщенной Tut.by информации, из семи человек, входящих в президиум Координационного совета, на свободе в Беларуси остаются лишь двое. Остальные задержаны, отбывают арест или оказались за границей при разных обстоятельствах.