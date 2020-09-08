Самый дорогой футболист мира заразился коронавирусом

Нападающий сборной Франции и ПСЖ сдал положительный тест накануне матча своей национальной команды в рамках Лиги наций против Хорватии, запланированного на 8 сентября.

При этом Мбаппе днём провёл тренировку с партнёрами по команде, ещё не зная результат теста.

Отметим, что Мбаппе стал седьмым игроком ПСЖ, у которого констатирован Covid-19. Ранее сообщалось, что футболисты парижской команды массово заразились, вернувшись с отпуска на острове Ибица.

Среди тех, кто сдал положительные тесты, в частности, Неймар и Анхель Ди Мария.

21-летний Мбаппе является самым дорогим футболистом мира по версии авторитетного портала transfermarkt.de. Трансферная стоимость Мбаппе оценивается в 180 миллионов евро.