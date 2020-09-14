Новая девушка Глушакова - футболистка из ЦСКА. Они впервые появились вместе и целовались

В эти выходные Глушаков и Коваленко впервые появились вместе на публике. Пара побывала на дерби ЦСКА и "Спартака" (3:1) и больше не скрывала своих отношений - они целовались прямо на трибуне.

Поцелуй тура: Денис Глушаков и Ксения Коваленко 💞 pic.twitter.com/eL3I6HM4n0 — Спорт-Экспресс (@sportexpress) September 13, 2020

Ксения родилась в Казахстане в 1995 году, но в детстве вместе с семьёй перебралась в Россию. Благодаря своим успехам и усердным тренировкам в 2010 году Коваленко дебютировала в составе юниорской сборной, а четыре года спустя стала защитником основной сборной России.

Помимо спортивных достижений Ксения считается одной из красивейших футболисток России, а в 2014 году мужской журнал FHM включил её в список самых сексуальных девушек планеты.

Интересно, что сама спортсменка не считает себя красивой фотомоделью и идти в этот бизнес не планирует.

Глушаков, в свою очередь, в начале 2019 года развёлся со своей бывшей женой. Расставание супругов проходило с громким скандалом, взаимными обвинениями и обсуждением в разных ток-шоу на российском телевидении.

"Война" супругов закончилась решением суда о разводе, а дочери остались жить с матерью. Sport24 пишет, что теперь футболист должен выплачивать треть от своей заработной платы в качестве алиментов, а также дополнительно 100 тысяч рублей в месяц (примерно 1100 евро).

Судя по тому, что Глушаков и Коваленко решили больше не скрывать свои отношения, скоро мы увидим их совместные фото не только на трибунах, но и в Instagram.